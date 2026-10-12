美軍擬直播處決胡德堡槍手　國土安全部長：不會增加美國安全風險

美國五角大樓此前宣布，計劃公開直播2009年德州胡德堡（Fort Hood）槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）死刑執行過程。美國國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）10月11日（周日）為該計劃辯護，稱他並不認為此舉會對美國安全構成「更高風險」。他強調這是對攻擊美國者的嚴正警告，並指出民眾可以自行決定是否要觀看直播。



美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報道，美國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）上週表示，五角大樓計劃公開直播哈桑（Nidal Hasan）的死刑執行過程。哈桑將於12月3日被槍決，而這將是自1961年以來美國首次軍事處決。

尼達爾·哈桑 (Nidal Hasan)為胡德堡槍擊案犯人，於2013年被判決死刑。(Getty)

而該消息公布後引起各方強烈批評，其中包括共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）。她批評這項決定「令人毛骨悚然」，認為公開直播只會讓兇手獲得他尋求的「殉道」，並表示這種作法通常只出現在恐怖分子或獨裁者身上。

但馬林在接受訪問時表示，「我認為人們需要明白，如果你攻擊美國，我們就會追究你的責任，並確保懲罰與罪行相符。」馬林亦稱，他對哈桑「毫無同情心」，並表示「我完全不在乎這個人會以何種方式死去。」