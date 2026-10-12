張登及談中國外交・三｜上合組織平衡美國　但中國不是「天可汗」

進入特朗普（Donald Trump）第二任期，中美關係始終在乍暖還寒中前行。



首先是2025年10月的釜山峰會，這是習近平與特朗普自2019年G20峰會以來，時隔六年的首次面對面交流，也是「特朗普2.0」關稅戰開打後，中美宣布休戰一年的關鍵節點，雙方更藉此公布2026年的元首互訪規劃：特朗普預計在4月訪華，並且邀請習近平擇時訪美。



但沒想到2026年2月的伊朗戰爭打亂一切：美國與以色列的貿然進攻，不僅沒有造成伊朗政權更迭，還導致德黑蘭憤而封鎖霍爾木茲海峽，同時對海灣國家進行打擊。結果，原定4月進行的特朗普訪華，被迫推遲到了5月，伊朗議題也因此成為貿易戰外的新焦點，諸如「台灣換伊朗」、對台軍售成為談判籌碼等話題，則同樣貫穿了特朗普的訪華行。



在這之後，中國面向全球南方的外交持續進行。首先是8月底在吉爾吉斯的上海合作組織峰會，標誌了這一歐亞安全機制的25周年，也照見不斷擴員下的各方身分轉變，包括俄羅斯與中國的國力流轉；再來是9月中於印度登場的金磚國家峰會，同樣適逢這一機制成立20周年，中俄印的三方互動成為全場焦點，中國也將在2027年主辦第19屆峰會。



接著就是9月下旬登場的習近平訪美。毫無疑問，由於伊朗戰爭仍未終結，「台灣換伊朗」、對台軍售被交易因此再成話題，不過中美也同樣圍繞AI、關稅戰等領域進行對話，特朗普精心安排的高規格接待，則同樣引發媒體討論。



可以發現，從中美的結構性摩擦、幾次「習特會」的元首互動、針對台灣與經貿領域的各式競合，再到面向全球南方的多邊布局，當代中國外交展演了多重旋律的「複調」結構。



而針對這種複雜現象，台灣十餘位學者合著了《當代中國對外關係概論》加以探討，並在2026年9月正式出版，是近二十年來台灣第一本針對當代中國對外關係的全面性專著。對此，《香港01》專訪到編者之一的台灣大學政治學系教授張登及，以其在書中提出的中國外交「三個理念型」：國際體系平衡者（systemic balancer）、國際秩序負責者（responsible stakeholder）、國際現狀挑戰者（status-quo challenger），解析圍繞金磚、上合、「習特會」、關稅戰、AI、伊朗戰爭、台灣議題的中國外交脈絡。



系列報道共六篇，本篇為第三篇，聚焦上合組織在中美俄博弈下的複雜角色。



台灣大學政治學系教授張登及撰文指出，就冷戰經驗而言，中美之間如果「脱鈎」成為主流，則國際秩序遲早大難來臨。（多維新聞）

阻止美國滲入歐亞的「平衡者」

張登及指出，上合從2001年成立之初就是「平衡者」，背景就是中俄希望在中亞制衡美國。

張登及指出，一開始中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克在1996年成立「上海五國會晤機制」時，更多是要處理邊界爭議、領土紛爭，以及應對恐怖主義共同行動、反擊「三股邪惡勢力」。之後由於美國發起阿富汗戰爭攻打塔利班，又以伊拉克戰爭推翻侯賽因（Saddam Hussein）政權，等於是在歐亞大陸展現了攻勢姿態，中俄因此對於北約可能進入中亞、自身腹地感到憂慮，所以才有2001年上合組織的正式成立，目的就是要對美國攻勢展開平衡、進行防禦。

張登及介紹，之後上合組織逐漸擴員，包括2004年蒙古成為觀察員，2005年伊朗、巴基斯坦、印度獲接納為觀察員，白俄羅斯則爭取加入；2015年啟動接納巴基斯坦、印度加入上合組織的程序，同時給予亞美尼亞、阿塞拜疆、尼泊爾、柬埔寨上合組織對話夥伴地位，並賦予白俄羅斯觀察員地位；2016年，印度和巴基斯坦簽署《加入上海合作組織義務的備忘錄》；2017年，印巴兩國完成入會的正式手續，成為上合組織首次的擴員。

下一波正式擴員則在幾年後到來。2021年，上合啟動接收伊朗為成員的程序，吸收沙特、埃及、卡塔爾為新對話夥伴；2022年，啟動接收白俄羅斯為成員的程序，吸收巴林、馬爾地夫、科威特、阿聯酋、緬甸為新對話夥伴，伊朗簽署《加入上海合作組織義務的備忘錄》；2023年，伊朗正式成為上合組織成員國；2024年，白俄羅斯成為上合組織成員；2025年，9月1日，參與天津峰會的各國領導人簽署並發表《上海合作組織成員國元首理事會天津宣言》，並同意接收老撾為對話夥伴。

張登及指出，在擴員的過程中，中國的位置也有所上升。「原本，中國算是守勢的『制衡者』，但在中國位置有所調升後，就逐漸成為上合當中的經濟領域『負責者』，因為中國有能力提供經濟上的公共財，包括基礎建設、本幣交換或一些其他商品，而不再只是純然的制衡者。」

不過張登及也強調，上合整體還是以制衡為導向、避免美西方力量染指歐亞大陸的組織，只不過中國在近年逐漸出現了「負責任制衡者」的特徵。

2026年8月31日，中國國家主席習近平在吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。（Reuters）

中國無意完全取代俄羅斯

而針對近年俄羅斯陷於烏克蘭戰場、中國在中亞的影響力也同步上升，是否可能導致中國成為對俄「挑戰者」的相關討論，張登及認為，從俄羅斯的角度來看，或許會有這種感覺。

「但這其實還是建構的概念，也就是從中國的角度來說，這可能是無意為之，但從俄羅斯的角度來講，卻可能有這種認知。」張登及指出，這背後關鍵還是在於，過去俄羅斯是中亞公共財的提供者，現在卻沒有實力盡數提供，「以哈薩克為例，從納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）交棒到托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）這段權力轉移與繼承的過程，俄羅斯其實出現了干涉跡象，但現在俄羅斯對哈薩克的影響力已經不如過往。」

張登及分析，在過去的中亞，俄羅斯既是秩序的維護者，也是公共財的提供者，更是某些時候的各國內政干涉者；相較之下，中國更強調經濟場域的合作，安全領域的角色則比較不明顯。可是即便如此，俄羅斯也可能認為中國的存在構成競爭，「莫斯科未必會認為中國是『挑戰者』，但北京與中亞國家的現實合作，確實可能制衡與削弱俄羅斯的影響力。因此中國在中亞的制衡對象，表面看起來是制衡美西方，卻也可能會在隱性層面制衡俄羅斯。」

張登及指出，俄羅斯當然希望對沖中國影響力，但問題在於，當前俄羅斯究竟還有多少優先性與本錢，能在中亞進行對沖？甚至是在高加索地區，作為俄羅斯親密盟友、前蘇聯空間的亞美尼亞，現在也逐漸靠向西方，畢竟俄羅斯無法幫助亞美尼亞對抗阿塞拜疆。因此當前俄羅斯確實因為位置的部分鬆動和下降，感受到某些區域的情勢開始對自己不利，卻始終無法重建原有角色。

「但從中國的角度來看，中方也無意在中亞完全取代俄羅斯。」張登及說明，中國至多是進行隱性制衡，卻不會因此變成當地的新主宰者，又或者是說，中國不打算全方位接手俄羅斯丟下來的重擔，成為當地的「全天候負責者」、「新天可汗」。

張登及表示，用明太祖朱元璋的話來說，中亞地區對中國而言就是「不爭之國」，或許當地出現事件、外部勢力介入時，中國不會毫無動作，可是論及中國是否會接管俄羅斯在安全領域的所有角色，又會否成為類似華沙公約的新集體安全組織領袖，並在每個國家出現動亂時進行介入，中國應該沒有類似意願，況且俄羅斯在中亞還有集體安全條約組織這一機制。

張登及指出，因此2023年在中國西安舉行、發表《西安宣言》、確立定期元首會晤機制的的中國—中亞峰會，其實背景未必是中國有意瓜分俄羅斯影響力，而是更可能因為中亞與美國的「C5+1」機制已經愈發緊密。

張登及說明，「C5+1」機制最早於2015年建立，起初只有外長層級，聚焦區域安全、反恐、邊境管控、經貿及能源連結。但2022年俄烏戰爭爆發後，美國顯然有意在中亞「更進一步」，因此2023年時任美國總統拜登（Joe Biden）就將該機制提升為元首級峰會，隨後也進一步深化了關鍵礦物供應鏈與經貿合作。

張登及指出，中亞五國的做法就是典型的「避險」（Hedge）策略，並也促成中美先後將元首級峰會制度化，希望穩定與各國的政經互動，「畢竟從中亞五國的位置與身分出發，這也是各方的必然操作。」