美國女死囚打毒針後奇蹟生還　已出院被送回曾關押30年監獄

美國田納西州（Tennessee）一名女死囚派克（Christa Pike）9月30日被執行死刑，惟她在接受兩劑毒針注射後仍然倖存。派克的律師10月10日表示，現年50歲的派克已恢復說話的能力和已出院，並返回德布拉·K·約翰遜康復中心（Debra K. Johnson Rehabilitation Center），這是一所女子監獄，她曾被關押於此長達30年。



綜合美媒與《衛報》報道，派克的律師在聲明中表示：「她對急救人員和醫療團隊在如此特殊情況下給予的照顧表示感謝，她目前仍在監獄接受治療，我們將繼續關注她的康復情況。」

派克的代表律師：

據報道，距離這位死囚被注射兩劑戊巴比妥（pentobarbital）執行死刑失敗已過去10天。她在行刑失敗後被送往醫院，並曾於5日（上周一）被宣布腦死亡，醫院已準備在翌日拔除她的呼吸機。

然而，令人震驚的是，她的律師在8日（上周四）表示，她奇蹟地甦醒，在別人的攙扶下開始說話和行走，已經「可以下床行走」，儘管她仍然「有些迷糊」，而且手臂活動能力有限。

關於派克為何在死刑執行中倖存，官方至今沒有給出解釋。醫學專家推測，或許部分或全部藥物沒有註射到她的靜脈，而是進入了周圍組織；或許她的一條靜脈破裂；或許藥物本身存在缺陷；又或許是上述多種因素的綜合作用。

幾個月前，派克的律師就曾指出她的靜脈有問題。

1995年，派克因虐待並謀殺當時18歲的斯萊默（Colleen Slemmer）而被定罪。斯萊默是派克在諾克斯維爾職業訓練中心的同學。根據法庭文件，當時19歲的派克擔心斯萊默會試圖搶走她的男友希普（Tadaryl Shipp），希普當時17歲。

希普和派克被判處將斯萊默帶到田納西大學校園內一片樹林中並將其謀殺的罪行。她被判死刑，而希普因未滿18歲而被判處終身監禁。

派克的律師指，在斯萊默遇害後，派克被診斷出患有躁鬱症（bipolar）和創傷後壓力症候群（PTSD）。

派克在早前的一份赦免申請書中寫道：「我花了多年時間才意識到自己所作所為的嚴重性，更久才接受我影響了多少人的生活。我奪走了別人的孩子、姐妹、朋友的生命。現在想到自己竟然有能力犯下這樣的罪行，我就感到噁心。」

派克在這次死刑執行失敗中倖存下來，震驚了美國國內外許多人，也激發了反對死刑的呼聲。