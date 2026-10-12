歐盟擬限制中國每年進口35萬混能車　商務部：強調確認3原則

彭博社10月11日報道歐盟計劃預計最快於12月1日將中國混合動力汽車（Hybrid Vehicle，又稱混能車）進口數量限制於35萬輛後，歐盟委員會一名官員證實消息。中國商務部同日回應，中歐在貿易投資磋商機制下持續對話，達成多項成果共識，有利於維護穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴關係。雙方本着相互尊重、平等協商的原則，就混動汽車、電動汽車貿易進行密集磋商，平衡處理經貿分歧和彼此關切。



中國商務部新聞發言人12日表示，關於混動汽車，雙方強調並確認了三項基本原則。

一是尊重事實。根據歐盟統計局數據，2024年歐盟自中國進口混動汽車10.7萬輛，2025年為30.2萬輛。雙方在2025年基礎上達成向上安排，確保中國企業的出口空間和穩定增長，照顧了雙方產業基於現實的合理關切。

二是非歧視。任何措施都不會專門針對中國產品，更不能歧視性對待中國企業。中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。

三是合規。雙方確認貿易安排應符合世貿組織規則。中方保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利。

發言人稱，這三項基本原則貫穿始終，是保障中國企業合法權益的堅實基礎。關於電動汽車，中歐雙方於今年1月實現反補貼案「軟着陸」，歐方發佈了價格承諾通用指導文件。就此，歐方將繼續推進電動汽車案企業價格承諾相關程序，以及其他覆審程序。

發言人亦指，在對等互利基礎上，上述共識有力維護了中國企業的實際利益，避免了中歐貿易摩擦局面升級，也為中歐雙方提供了穩定、可預期、可持續的貿易投資環境，有助於雙邊經貿關係穩定、平衡和健康發展。

根據彭博看到據述該計劃的文件透露，新制實施的第一年將會限制汽車數量35萬輛，隨後於第二年起每年增加約6%，該措施將實行4年，在此期間，雙方須承諾遵守世界貿易組織（WTO）的原則。

2026年9月15日，多輛比亞迪（BYD）插電式混能車停放在中國山東省煙台市的一個汽車停放場內。（Getty）

歐盟貿易負責人謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）於上週在北京與中國商務部長王文濤進行會晤，並設法縮小歐盟每日約10億歐元（約88億港元）的貿易逆差。根據保障措施，若某類產品對歐盟的進口量激增，歐盟可對該產品的產業採取限制措施。

2026年10月9日，中國商務部長王文濤（右）與到訪的歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic，左）在北京舉行會談。（中國商務部網站）

文件表明限制針對所有混能汽車進口，並非僅限於原產自中國的混能車，而中國的配額將不低於任何其他混合動力進口來源的配額。

負責歐洲貿易事務的歐盟委員會發言人並未對該限制進行回應。