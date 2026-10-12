日本熊出沒｜愛知縣男子玄關拿報紙遭黑熊突襲　右眼破裂重傷

日本愛知縣豐田市發生一宗黑熊襲擊人的事件，一名男子在家玄關前拿報紙時，突然遭到熊襲擊，頭部多處受傷。



事發於10月11日約上午7時20分，位於豐田市山區一處民居，該名59歲男子在其家中玄關前遭到熊襲擊，男子的頭部及右眼眼球等部位受傷，傷勢嚴重但無生命危險。

豐田市警方立即進行現場調查，在周邊的栗子樹上發現爪痕，推測極有可能是亞洲黑熊所為。

2026年10月11日，日本豐田市有59歲男子在家玄關前遭到黑熊襲擊受傷，警方在家附近的栗子樹發現其爪痕。（影片截圖）

附近居民接受當地媒體訪問時表示，同時接到電話說有人被熊襲擊受傷，靠近他時發現他身上披着一條浴巾，浴巾被血染得通紅，從頭到臉再到手全都是血：「傷勢嚴重到看不出是具體哪裏受傷。」

愛知縣警方與當地獵友會已隨即組織搜捕隊，在事發地點周邊展開大規模巡邏，並呼籲當地居民在清晨至黃昏期間野熊活躍時段，儘量避免外出，並且鎖緊門窗以防萬一。當地市政府亦向周邊居民、中小學校及幼稚園等發出提醒，呼籲注意安全。