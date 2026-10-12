沙特利雅得遭襲迫特朗普反思外交戰略　油價上漲歸咎烏克蘭難持續

《衛報》（The Guardian）10月11日指，沙特阿拉伯首都利雅得近期的連續遭襲事件，正在迫使美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重新考慮他旨在贏得中期選舉的外交與政治戰略。其此前為抑制油價飆升，原計劃暫時擱置伊朗與也門的衝突，把油價高漲歸咎於烏克蘭對俄國煉油廠的攻擊，並將中東安全交由沙特等國處理。但目前美國又在襲擊後重新思考，是否要助沙特打擊胡塞武裝。



自2025年以來，美國一直與胡塞武裝保持單方面停火協議。但近期胡塞武裝對利雅得機場的襲擊，揭示沙特的防禦體系有嚴重問題，且美方將難以繼續維持對胡塞武裝的單方面停火。

而特朗普「指責澤連斯基，與俄羅斯貿易」的策略也並不奏效。俄羅斯投放市場的額外柴油量不足以降低油價。且特朗普將通脹歸咎烏克蘭的做法，不僅引發歐洲政界的嚴厲抨擊，在美國國內，民主黨亦正利用伊朗戰爭引發的經濟問題進行猛烈攻擊。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2026年9月22日在紐約聯合國總部與美國總統特朗普（Donald Trump）會談40分鐘。（Reuters）

報道指，利雅得遭襲事件讓特朗普目前進退兩難。華府可以重新加入對胡塞武裝的戰爭，但經濟方面帶來的代價將極高。此前伊朗戰爭的頭三週，美方的每日損失高達10億美元。

而特朗普另一個選項，則是與德黑蘭進行謹慎而間接的談判。但在中期選舉即將來臨之際，與伊朗達成任何協議在美國國內及對以色列而言都極不受歡迎。