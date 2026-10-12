利雅得機場多度遭襲　特朗普：美國正考慮幫沙特反擊胡塞武裝

在沙特首都利雅得主要機場遭到多次致命攻擊後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月10日（周六）表示，他正在考慮加入沙特對也門胡塞武裝的報復行動。但此舉可能使美國進一步捲入伊朗戰爭的第二條戰線。



美媒CNBC報道，當被問及美國是否會支持沙特的空襲行動時，特朗普在白宮外告訴記者。 「我們可能會這樣做。我們會考慮的。我們剛剛得知最近發生的襲擊事件。所以，我們會盡快做出決定。」

據悉，兩名沙特政府官員透露，沙特在襲擊事件發生後，正向美國請求「緊急國防支持」。他們指，美國需要「盡快」介入，幫助沙特領導的也門聯軍打擊胡塞武裝。

2026年10月11日，沙特首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）再次受襲，社交平台流傳據指事發時畫面。（X@RaviRanjanIn截圖）

也門胡塞武裝10月11日表示，於過去24小時內，該組織使用導彈和無人機，對沙特境內機場和能源設施實施4次軍事行動。沙特民航部門證實，該國首都利雅得及東部城市達曼的機場，11日均再度受襲。