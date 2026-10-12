胡塞武裝1周3次襲利雅得機場　美媒：沙特王儲陷兩難

也門胡塞武裝（Houthis）一周內三度襲擊沙特阿拉伯（Saudi Arabia）首都利雅得（Riyadh）的國際機場，其中10月10日的襲擊造成至少12人死亡、逾300人受傷，多人傷勢嚴重，機場運作一度暫停。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）面對如何制止襲擊的壓力，但美媒分析指，他的選項有限。



難處一：政治解決無門

美國《紐約時報》分析，穆罕默德面對的兩難之一，是與胡塞武裝達成政治解決愈來愈困難。該組織信心及要求日增，令談判空間收窄。胡塞武裝歷經多年實戰，面對財雄勢大的敵人愈戰愈強，且「沒有什麼可失去」。

監視器畫面顯示，2026年10月10日，沙特阿拉伯利雅得國際機場遭遇襲擊事件，現場濃煙瀰漫。（Reuters）

難處二：軍事取勝無望

報道指，另一難處是試圖以軍事手段擊敗胡塞武裝亦不太可能成功。沙特十年前曾領導對胡塞武裝的戰爭，造成也門人道災難，但胡塞武裝最終倖存並鞏固對北也門的控制。今次是沙特逾十年來最致命襲擊，亦是自2月美以對伊朗開戰以來海灣阿拉伯國家最嚴重襲擊。

胡塞武裝軍事發言人薩雷（Yahya Saree）連日警告航空公司及旅客勿使用沙特機場，宣稱其為「我軍行動區域」。沙特正獲美國提供重要軍事支援，包括目標定位協助及空中加油。特朗普（Donald Trump）稱將就加大介入「作出決定」，但未提供細節。

華盛頓中東研究所沙特專家高斯（F. Gregory Gause）認為，沙特唯一現實出路是結束美伊戰爭，由美國促使伊朗承諾胡塞武裝停止敵對行動，作為整體協議一部分，「可惜特朗普總統是否聽取沙特意見，並不清楚」。