美國賓夕法尼亞州槍擊案　45歲漢槍殺9人　懷孕女兒及2外孫全遇害

美國賓夕法尼亞州伊利市（Erie）10月9日發生大規模槍擊案，一名45歲外公槍殺9人，包括他懷孕的女兒及兩名外孫，疑兇其後自盡。社區居民表示事件「可怕且難以想像」。



美國哥倫比亞廣播公司匹茲堡分台（CBS Pittsburgh）報道，其中一名死者為斯通（Angelina Stone），距離預產期僅4天。她與未出生的嬰兒、兩名孩子、兄弟及一名朋友同遇害。

鄰居傑克遜（Tiffany Jackson）及馬科（Jennifer Macko）憶述事發經過，馬科稱：「這情況可怕且難以想像。」

2026年10月10日，美國賓夕法尼亞州伊利市發生大規模槍擊事件，9人死亡。（Reuters）

傑克遜說：「隨着時間推移，情況越來越糟，難以想像。」

家族朋友西默斯（Lisa Simmers）稱，斯通的兩名孩子有自閉症譜系障礙，「無辜的孩子，即使想告發那個男人也做不到，他還是殺了他們。一個人殺了兩名無辜孩子、一名孕婦和前來幫忙的人，還能說什麼？」

遇害幼童父親溫德姆（Juicesiyah Alexzander Windham，遇害孕婦斯通的伴侶）悲痛表示：「我心碎了。我離開伊利就是為了遠離那種生活方式，回來卻失去女兒、失去孩子的媽、失去我努力活下去的理由。」

西默斯又說：「想到我們站在外面時屋內發生的事，令人震驚。那種無助感，知道我們什麼都做不了，而她就在那裏。」

調查人員10日返回現場，繼續拼湊事發經過。社區正承受9條人命損失。