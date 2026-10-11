美國賓夕法尼亞州大規模槍擊案9死　死者包括2名兒童　疑兇已自盡

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）伊利市（Erie）10月9日（周五）發生大規模槍擊案，造成九人死亡，其中包括2名兒童。當地警方表示，一名槍手在房屋內外先後開槍射擊，嫌犯在與警方對峙後已開槍自盡。



美國媒體就槍擊案的報道：

據伊利警方稱，一名男子闖入一戶人家，槍擊多人後自殺身亡。

據美媒WRAL新聞報道，10月9日下午5時左右，警方接獲報案趕到佩里街（Perry Street）的一處住宅，發現兩名女子倒在街上，已死亡。

槍手當時在屋內，與警方對峙一段時間後自殺身亡。

屋內另有五人死亡，包括2名兒童。

目擊者告訴警方，他們看到槍手在進入住宅前開槍射擊。

伊利市警察局長洛拉（Rick Lorah）稱，這是他見過的最令人痛心、最令人心碎的場景之一。

洛拉表示：「生命的逝去令人悲痛，我們正處理的案件情況也令人深感不安。我們向遇難者、他們的家人以及所有受此悲劇影響的人們致以最深切的慰問。」

賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）在網上發文表示：「昨晚伊利市發生慘絕人寰的大規模槍擊案，造成九名賓州人不幸罹難。我已與德夫林市長（Daria Devlin，伊利市長）通話，並向她表達了我領導政府的全力支持。我為這個家庭感到無比悲痛。我和洛里（Lori ，妻子）正為他們的親人和整個伊利社區祈禱。」