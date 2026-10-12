俄羅斯西伯利亞實驗室疑洩鼠疫　專家警告：實際疫情恐更嚴峻

俄羅斯西伯利亞南部伊爾庫茨克州（Irkutsk）實驗室發生不明鼠疫病原體洩漏，導致一人死亡及數百人隔離後，澳洲衛生專家警告，有顯然跡象表明，實際疫情可能比想像中更為嚴重。



寇比研究所流行病爆發專家教授馬辛泰（Raina MacIntyre） 10月8日接受澳洲SBS電視台訪問時稱，在全球治理機制日益碎片化的時代，世界面對病原體威脅時是特別脆弱。

她表示，世界衛生組織（WHO）在美國及其他國家退出後，某種程度上已算不上一個健全的世界性組織，其全球協調力大幅倒退；加上職權範圍有限，根本不具備跨國監管與強制立法權力：「我們只需回顧新冠（COVID-19）疫情時期的混亂就明白了。」

美國和世衛都呼籲，俄羅斯需要對發生在西伯利亞地區的洩漏事件保持透明，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦表示，清晰的溝通對於澄清相互矛盾的報道，以及準確評估潛在的公共衛生風險至關重要。

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova）。(網上圖片)

聯邦衛生監督局（Rospotrebnadzor）早前表示28歲實驗室人員希皮洛娃（Darya Shipilova）的死因並非鼠疫，而是「病因不明的肺炎」，且未發現其他病例。先前一些聲稱該事件與鼠疫有關的當地媒體報告和政府聲明，現已被修改或撤下。

從鼠疫患者腺病性淋巴結（bubo）取出淋巴液製成的腺鼠疫抹片，顯示出引起鼠疫的鼠疫桿菌（Getty）

馬辛泰表示，儘管目前斷定該事件的性質為時尚早，但俄羅斯方面不斷變化的說法以及迅速採取的應對措施令她感到擔憂：「通常情況下，總是會出現掩蓋真相、矢口否認、混淆事實的情況，而且往往需要長時間，才能弄清楚究竟發生了甚麼。」

她同時表明鼠疫的潛伏期很短，通常不超過7日，因此若隔離措施持續到本週甚至更晚，則顯示疫情到了非常嚴重的地步。