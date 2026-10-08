肺鼠疫｜俄實驗室員工母反駁因打碎試管感染說法：她工作認真盡責

俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）鼠疫防治研究所一名28歲實驗室員工，10月2日身亡後爆出染鼠疫疑雲。俄羅斯當局其後否認事主死因與該研究所有關，並稱其死於「病因不明的肺炎」。死者母親與同學日前接受媒體訪問，他們拒絕相信她是因工作意外感染，認為這不符合她嚴謹的工作態度。



《衛報》報道，28歲女員工希皮洛娃（Daria Shipilova）身亡後，其64歲的母親Svetlana駁斥了女兒因打碎試管而感染的說法。她稱：「我知道真相。我正在應付那些相信這種說法的愚蠢朋友。試管是打不碎的，就算把它扔向牆壁也一樣。」她又形容，女兒工作認真負責，是個「純潔善良」的人，對工作充滿熱情。

希皮洛娃的前同學也對她在工作場所感染的說法表示懷疑。其中一位同學表示，「他們未經調查就抹黑了一個女人。我知道她工作多麼努力、多麼負責，這對我來說根本說不通。」

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova，紅圈示）。（《紐約郵報》截圖）

此前有報道指，希皮洛娃出現類似感冒的症狀兩天後去世。她是位於東部城市伊爾庫茨克的一家鼠疫防治研究所的員工；有報道稱，她是採集樣本時不慎打破藏有活菌的試管，因而受到感染的。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三表示：「我們尚未掌握事件全貌，也無法進行全面的風險評估。及時、完整和透明的資訊共享至關重要，有助於澄清相互矛盾的報道，並準確評估潛在的公共風險。」

2026年4月29日，瑞士日內瓦，世界衛生組織 (WHO) 總幹事譚德塞博士（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus）出席簡報會。（Reuters）

克里姆林宮試圖淡化這宗事件，並拒絕美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前提出的援助提議。白宮敦促莫斯科提供更多病例細節，同時強調美國面臨的風險極低。