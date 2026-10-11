俄鼠疫實驗室員工患不明肺炎死亡　世衛：死因未明　暫無傳播跡象

俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）鼠疫防治研究所一名實驗室員工10月2日身亡後，爆出染鼠疫疑雲，官方則指其患上「不明肺炎」。世界衛生組織（WHO）在10月10日（周六）發表聲明稱，目前仍不清楚導致俄羅斯實驗室工作人員死亡的肺炎病因，也未發現與之相關的嚴重肺炎病例。



世衛周六發表聲明稱，俄羅斯國家衛生監管機構告知世衛組織，對該工作人員及其密切接觸者的檢測結果均為陰性，未發現任何危險病原體。

聲明提到，與該工作人員有過接觸的人目前仍未出現任何症狀，也未發現其他與之相關的嚴重肺炎病例。

當局指出，「根據目前掌握的資訊，世衛尚未發現與此事件相關的持續傳播證據。目前最大的不確定因素仍然是，尚未確診該名已故實驗室工作人員的病情。」

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova，紅圈示）。（《紐約郵報》截圖）

28歲女員工希皮洛娃（Daria Shipilova）此前身亡，俄媒之後傳出她工作時打破一個藏有肺鼠疫（pneumonic plague pathogen）活菌試管導致不適的消息，鄰近伊爾庫茨克、同樣位於西伯利亞的布里亞特共和國（Buryatia），當地行政首長齊傑諾夫（Alexei Tsydenov）一度指女子死於鼠疫，爆出鼠疫疑雲，他其後修改說法，指是「可能死於鼠疫」。

俄羅斯衛生部門則堅持指女子是死於「不明肺炎」。俄方10月7日又指，當地沒有爆發疫情風險。