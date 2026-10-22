美國中期選舉｜共和黨搶攻5大搖擺選區　或可阻民主黨重奪國會？

美媒報道，儘管當前的美國中期選舉形勢對特朗普（Donald Trump，又譯川普）與共和黨來說充滿挑戰，但他們正透過資金投入以及選區重劃、移民等關鍵議題，希望在5個關鍵選區扭轉局面，以幫助共和黨在11月3日選舉之夜保持優勢。



新罕布什爾州第一選區選戰如何？

由於民主黨眾議員帕帕斯（Chris Pappas）將競選參議員，對決前共和黨眾議員蘇努努（John E. Sununu），導致該州第一選區的眾議員選舉將無現任者角逐。

至於該區眾議員選舉選情，民主黨的沙欣（Stefany Shaheen）目前已贏得競爭激烈的民主黨初選。她的對手是迪洛倫佐（Anthony DiLorenzo），後者已獲得特朗普的背書。沙欣一直關注醫療保健成本上漲的問題，並反對特朗普的關稅及貿易戰；迪洛倫佐則在移民議題上的立場比特朗普更為溫和，並呼籲對聯邦體制進行有利於企業的改革。

該席位過去經常在兩黨之間搖擺，但自帕帕斯2019年首次進入國會以來，一直由民主黨把持。 2024年，該選區以微弱優勢支持民主黨副總統賀錦麗（Kamala Harris）而非特朗普。

10月2日，美國參議院民主黨候選人帕帕斯（Chris Pappas）在美國新罕布夏州曼徹斯特的一場競選活動中向支持者發表演說。(Reuters)

紐約州長島正在右傾

首次擔任民主黨眾議員的吉倫（Laura Gillen）將在紐約州長島選區迎戰共和黨候選人德里斯科爾 (Jeanine Driscoll)。該區政治版圖近年轉右，特朗普在2024年於該州得票率顯著回升。

雖然吉倫有時強調與共和黨人合作解決生活成本上升等關鍵問題，但德里斯科爾支持特朗普的移民政策，同時承諾更好地保護長島郊區免受她批評為政府越權的地區和全州政策的影響。

而在紐約州這個傳統民主黨的州份，共和黨州長候選人布萊克曼（ Bruce Blakeman）被認為在全州範圍內挑戰現任民主黨州長霍楚爾（Kathy Hochul）的選擇中處於劣勢。但布萊克曼同時也是長島納蘇縣（ Nassau County）行政長官，這意味着他在自己的選區可能會獲得很高的投票率，並有可能影響德里斯科爾與吉倫之間的競爭。

關注民眾切身利益議題的蘭茲曼，近幾個季度所籌集的資金也超過了他的競爭對手，或預示了選情走向？(Getty)

俄亥俄州：選區重劃後偏向共和黨

民主黨眾議員蘭茲曼（Greg Landsman）位於辛辛那提西郊的第一選區在2024年曾支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），但在11月大選前夕，該選區被重新劃分，使其更傾向於共和黨。

新劃定的選區減少了較傾向支持民主黨的辛辛那提郊區。在特朗普敦促全國各地進行罕見的選區重劃以協助其政黨維持眾議院控制權後，這是數個採用新選區地圖的地區之一。

蘭茲曼於 2022 年首次當選國會議員，他將與共和黨前空軍老兵兼中央情報局官員康羅伊（Eric Conroy）展開角逐。康羅伊與特朗普一樣，主張伊朗戰事將很快結束，但似乎不如預期。

現時，關注民眾切身利益議題的蘭茲曼，近幾個季度所籌集的資金也超過了他的競爭對手，這或許預示了選情走向。

拉斯維加斯選區稅收政策成為焦點

共和黨的奧唐納（Marty O'Donnell）正試圖在內華達州第三選區，挑戰民主黨現任眾議員蘇西·李（Susie Lee）。

蘇西·李在2018年民主黨浪潮中首次當選眾議員，並在2024年連任。內華達州嚴重依賴旅遊和旅館業，共和黨人正在大力宣傳特朗普削減小費和加班費稅的法案。

但蘇西·李及其他一些重要的民主黨人反駁說，特朗普甚至都沒有兌現降低成本的競選承諾——尤其是在伊朗戰爭推高汽油和柴油價格，並引發人們對高通脹的擔憂的情況下。

9月1日，美國眾議員瓦斯奎茲在華盛頓特區美國國會大廈外舉行的新聞發布會上發言。(Getty)

移民政策訊息在新墨西哥州南部經受考驗

現任民主黨議員瓦斯奎茲（Gabe Vasquez）在2022年及2024年均以極微弱差距險勝。由於緊鄰邊境且當地拉丁裔選民近年有向共和黨靠攏的趨勢，兩黨在此區勢均力敵。

瓦斯奎茲的政治認同建立在他身為墨西哥移民之子、家中第一個在美國出生的人之上。他的共和黨對手坎寧安（ Greg Cunningham）是一名海軍陸戰隊退伍軍人，曾擔任過臥底警察，他在特朗普的中期選舉大會上發表了講話，並一直致力於呼籲加強邊境安全和維護法律秩序。

2024年，當地拉美裔選民的立場有所轉變，傾向特朗普，但仍有多數人支持賀錦麗（Kamala Harris ）。根據美聯社投票調查顯示，全國43%的拉丁裔選民支持特朗普，高於2020年的35%。瓦斯奎茲與坎寧安的競爭或許將檢驗特朗普對拉丁裔選民的持續吸引力，以及部分選民是否對總統強硬的移民政策及其經濟政策感到失望。