聯合國全球貧困指數創設以來首次上升　12億人極端貧困

聯合國開發計劃署（UNDP）最新報告稱，聯合國全球貧困指數自2010年創設以來首次出現上升，受貧困影響的人口達到12億。



聯合國開發計劃署與牛津貧窮與人類發展倡議（Oxford Poverty and Human Development Initiative，簡稱OPHI）星期一（10月12日）聯合發布的2026年度報告指出，全球生活在極端貧困中的人口比前一年激增5150萬。

聯合國開發計劃署署長德克羅（Alexander De Croo）說，貧困人口的增加應當給世界敲響警鐘：「這些數字背後是12億人正面臨相互交織的困境，包括飢餓、失學以及缺乏清潔用水或電力。這是無法接受的。」

報告顯示，陷入極端貧困的人口中，有一半以上是兒童。從地理分布來看，絕大多數最貧困人口依然集中在撒哈拉以南非洲和人口最為密集的南亞地區，尤其是印度次大陸。

圖為2019年4月，兩名男子坐在印度新德里一個貧民窟的沙發上。(Getty）

雖然整體貧困人口數量有所增加，但報告呈現出錯綜複雜的全球圖景。過去15年中，約有33個國家的貧困人口比率減半，包括撒哈拉以南非洲的六個國家。中國與越南是削減貧困人口進展最快的亞洲國家；埃及、尼泊爾和塔吉克的貧困率和多維貧困（multidimensional poverty）人口數量也顯著下降。

不過，人口激增抵消了部分國家的減貧成果。例如在安哥拉和贊比亞，雖然貧困率有所下降，但快速增長的人口導致生活在貧困中的實際人數反而有所增加。

報告顯示，人口增長是今年度報告記錄到的貧困人數上升的主要原因之一，而今年度報告評估的108個發展中國家中，只有13個國家提供最新的統計數據。報告中使用的貧困指數，包括缺乏足夠的住房、衛生設施、電力、烹飪燃料、食物和教育等指標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

