美眾議員奧馬爾住所遭突擊搜查　疑移民文件涉刑事詐欺

美國司法部10月12日表示，代表明尼蘇達州的民主黨籍聯邦眾議員、索馬里裔的奧馬爾（Ilhan Omar）當日遭突擊搜查住處。路透社引述知情人士透露，調查與涉嫌移民詐欺有關，部份調查內容涉及其幼年時由父親填寫的移民文件。長期批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的奧馬爾批評，政府正被武器化，用來打擊總統的政治對手。



2026年7月20日，美國民主黨籍眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）在明尼蘇達州副州長Peggy Flanagan的競選集會上發表演說。（Reuters）

於中期選舉尋求連任 民主黨斥特朗普政府打擊政敵

44歲的奧馬爾正尋求在11月3日的中期選舉中連任，對於當局今次行動，民主黨眾議院領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）等多名黨內高層批評，特朗普政府濫用權力以打擊政敵。

司法部發言人公布，奧馬爾位於華盛頓特區的住所，當日清晨遭國土安全調查局（Homeland Security Investigations，HSI）人員執行搜查令，此次行動是正在進行的聯邦調查之一部份，但拒絕提供更多細節。

2026年10月12日，美國民主黨籍眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）位於華盛頓特區的住所，遭國土安全調查局（HSI）人員突擊搜查。（Reuters）

2026年10月12日，美國民主黨籍眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）位於華盛頓特區的住所，遭國土安全調查局（HSI）人員突擊搜查。（Reuters）

霍士新聞（Fox News）引述兩名消息人士稱，奧馬爾的移民文件被指涉及刑事詐欺調查，該文件由其現已離世的父親，在她小時候所填寫。

《紐約郵報》上月曾報道，奧馬爾的移民申請或涉年齡造假，一旦確認或被啟動取消公民身份的程序。