美國限制留學生及記者停留期限新規實施在即　聯邦法官下令叫停

美國一聯邦法官在最後一刻，緊急叫停了特朗普政府旨在收緊國際學生和外國記者在美國停留期限的新規。



路透社報道，美國國土安全部的這項新規原定周二（9月15日）生效，波士頓的美國聯邦地區法官塞勒（F. Dennis Saylor）14日作出了有利於工會和高等教育倡導團體聯盟的裁決。

國土安全部辯稱，收緊國際學生、交流訪問者、外國記者在美停留期限，是出於國家安全和防範簽證欺詐的需要，但法塞勒指國土安全部的理由「極其薄弱」。

法官塞勒在裁決書中說，國土安全部制定新規時沒有合理評估成本收益，沒有充分考慮其他替代方案和回應公眾意見，也沒有證明新規與防止欺詐及維護國家安全的目的存在合理聯繫。

過去幾十年，國際留學生為美國經濟貢獻良多。（Getty Images）

由共和黨籍總統小布殊（George W. Bush）任命的法官塞勒在判決書中寫道，國土安全部的新規顛覆了美國延續近半個世紀的簽證制度，即允許外國留學生按「身份有效期」（duration of status）在美國停留。

國土安全部法律總顧問珀西瓦爾（James Percival）在聲明中猛烈抨擊了這一裁決。他說，在這一裁決下，美國移民與海關執法局（ICE）將不得不「放任這種對美國移民體系的猖獗濫用」。

他說：「（一些人）拿着學生簽證入境，每個學期只修一門課，卻在這裏待上幾十年。」

圖為2025年7月25日，美國總統特朗普在出發往蘇格蘭前於白宮草地接受傳媒採訪（REUTERS）

國土安全部7月16日公布新規，規定持F簽證的國際學生和持J簽證的交流訪問者在美國逗留期限與其特定課程和項目期限相同，最長不得超過四年。需要延期完成學業或項目者，必須向美國公民及移民服務局正式提出申請，申請人需接受生物識別信息審核、背景調查和欺詐篩查。持I簽證的外國媒體代表在美國逗留期限也被收緊，持此類簽證的絕大多數人在美國逗留期限最長不得超過240天，但可申請延長。

美國國際教育工作者協會、美國高等教育和移民校長聯盟、美國教師聯合會等組織8月18日在麻省聯邦地區法院提起訴訟，要求阻止新規實施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

