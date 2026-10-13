歐盟對俄羅斯祭俄烏戰事以來最大規模制裁　多半與軍工業有關

歐盟10月12日批准制裁多1,600名俄羅斯個人及實體企業，當中有半數與彈道導彈的生產鏈有關，制裁旨在打擊克里姆林宮製造飛彈的能力。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱：「這是自俄羅斯發動戰爭以來，我們制裁名單規模最大的一次擴充。」



歐盟的新制裁措施令歐盟對俄羅斯的制裁名單總數增加至近4,600項（此前約有3,000項），其中包括總統普京（Vladimir Putin）等關鍵人士。卡拉斯表示：「我們正讓俄羅斯製造殺害烏克蘭人武器的過程變得更困難、更慢且代價更高昂」。

不過，歐盟上月才在成員國法國和盧森堡分別施壓下，解除對俄羅斯知名富豪奧斯曼諾夫（AlisherUsmanov）和弗里德曼（Mikhail Fridman）的制裁，不僅遭到烏克蘭強烈批評，至今仍有其他歐盟國感到痛心。

2026年10月12日，歐盟宣布制裁多1600間俄羅斯個人及實體工業。（Reuters）

上述制裁是在歐盟各國代表達成共識後正式採納生效（formally adopted），而制裁名單有效期限為三年，期滿後仍需延期。