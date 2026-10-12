俄烏戰爭｜買俄羅斯柴油　又宣布能源停火　特朗普自證走投無路？

11月3日的美國中期選舉迫近，對農民、貨運司機影響特別嚴重的柴油價格急升，比年初伊朗戰爭爆發前價格高近一倍。

不少美國政治分析原來都認為，特朗普（Donald Trump）既然選擇持續長期跟伊朗打下去，也就說明了他並不太關心燃料價格對於共和黨選情的嚴重衝擊－－特朗普自己也多次宣稱他不考慮中期選舉的因素－－豈料，特朗普並不是不關心中期選舉，而是他的關心遲來了大約7個月，到選舉即將進入一個月倒數，他才來「關心」。

「又」能源停火？

對於柴油價格高漲，特朗普9月開始頻頻出招，先是出口術指責是「烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠」所致，與其伊朗戰爭無關。其後，他考慮過實施柴油出口管制，但得悉後者有可能引起反效果後，他就施壓G7國家再次釋放戰略石油儲備，其中以柴油為先。他自己亦為美國國內公路使用者暫時實施柴油免稅，但稅收其實不及現時平均柴油價格的4％。

美國過去一年的每加侖柴油價格（單位：美元，Trading Economics）

最終，在10月9日原本是要討論西伯利亞鼠疫疑雲的通話之後，特朗普突然宣布同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）達成協議，俄羅斯將會即時向國際市場輸出30萬噸柴油，11月再輸出50萬噸，其後再輸出100萬噸，再之後取決於當時煉油廠條件而再輸出多300萬噸。

特朗普其後馬上公開要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，又再次宣稱「他們應該換一個可以達成協議的新領袖」。

普京當局亦順應特朗普要求，在10日宣布暫緩7月因應烏克蘭煉油廠攻擊實施的柴油出口禁令。而美國財政部亦暫緩了針對俄羅斯柴油出口的制裁，至明年4月。

到了10月11日，特朗普更在Truth Social上宣布，俄羅斯和烏克蘭都同意「能源停火」－－即雙方停止攻擊對方的能源基建－－而停火將會「即時生效」。

10月11日，特朗普在Truth Social上宣布，俄羅斯和烏克蘭都同意「能源停火」，而停火將會「即時生效」。（Truth Social）

俄烏戰爭的長期觀察者，看到這裏不能不啞然失笑。

特朗普本人其實在不足一個月之前（9月14日）已經宣布過「烏克蘭已同意不會攻擊俄羅斯能源目標，俄羅斯也同意這樣做」。其後，雙方完全沒有理會特朗普，繼續攻擊對方的能源設施。俄羅斯方面更可算是加劇了攻擊－－基輔9月以來有三成時間都處於空襲警告之中。

9月14日另一個「似曾相識」的特朗普Truth Social帖文（Truth Social）

這一次特朗普宣布「能源停火」之後，俄羅斯就馬上攻擊了烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的一座發電廠。

「停火」有利基輔 普京會接受嗎？

對於特朗普的「能源停火」，澤連斯基就向美國新聞網站Axios表明他並不知情：「如果特朗普總統跟普京談成了（停火），請告訴我們停火什麼時間開始，我們準備好，我們將會接受。」

對俄烏戰爭局勢稍有認識的人都知道，自從俄羅斯近月大量生產噴射引擎無人機之後，俄方又再取得遠程空中戰爭的優勢，大舉轟炸烏克蘭的能源基建、橋樑、交通基建等目標。烏克蘭對於噴射引擎無人機的截擊率大約只有五六成（相比起此前的九成多）。加上美製愛國者防空攔截器的短缺，烏克蘭亦對同樣產量大增的俄羅斯彈道導彈幾乎處於不設防狀態。

這張取自社交媒體影片的定格畫面顯示，2026年10月8日，在俄羅斯持續攻擊烏克蘭之際，一名男子在烏克蘭基輔附近斯維亞托佩特里夫斯克（Sviatopetrivske）一間遇襲的幼兒園內，逃避無人機攻擊。（Reuters）

基輔近來長期處於空襲攻擊之中。10月8日就曾幾乎全市陷入停電。不少基輔居民都重新考慮撤離首都－－至少在冬天－－搬到烏克蘭西方較少受到攻擊的城市。

防守無效，烏克蘭的其中一個重要籌碼就是其打擊俄羅斯煉油廠和其他基建的「以攻為守」能力。

在冬季即時來臨的時節，「能源停火」對烏克蘭而言可算是求之不得的「交易」，可以讓烏克蘭休養生息，重修更具韌性的供電設施，準備春夏再戰。（特別是，烏克蘭在地面前線上正在破壞俄軍用以攻佔頓巴斯剩餘烏控區的鉗型攻勢。）

澤連斯基甚至表明，如果普京願意全面停火60日，他也願意舉行選舉。

2026年10月8日，澤連斯基與英國外相文立彬一同視察烏克蘭切爾尼戈夫州一幢住宅大樓的遺址，期間向傳媒發表講話。該大樓昨日早上遭俄羅斯導彈擊中，導致22名居民喪生。（Reuters）

當然，能源停火，對烏克蘭而言，只能是雙邊停火，不能是單邊停火。否則，這就等同於烏克蘭自己放棄一張有力的手牌。但對於普京而言，此刻俄羅斯在遠程空戰中取得優勢，而且冬天又至，他絕不可能貿然放棄這個優勢地位。

特朗普的「能源停火」，很可能只會像9月宣布的那一次一樣，迅速變成「空談」。

基輔不必「聽話」

不過，根據《金融時報》的報道，特朗普政府這一次是認真要求基輔停止攻擊俄羅斯煉油廠的。烏克蘭官員9日曾在邁亞密與特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）和「第一女婿」庫什納（Jared Kushner）會面，期間兩人曾提出停止同烏克蘭分享情報的可能性。

該報亦引述歐洲官員報道，美方正在威脅停止由歐洲出錢購買美國軍備輸送給烏克蘭的計劃。

2026年10月9日，俄羅斯總統普京在土庫曼舉行的裏海環境峰會上鼓掌。（Reuters）

特朗普的記憶似乎非常短暫，他似乎忘記了，一週多以前，他用來壓抑柴油價格的另一招，正是要G7國家主動配合，釋放柴油儲備。如今他轉過頭來就擺出「拋棄」烏克蘭的姿態，歐洲盟友們會樂意在中期選舉前「幫忙」特朗普嗎？

在特朗普公開施壓烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠之後，澤連斯基就已經同英國、加拿大、波蘭、芬蘭等國家的領袖通電，亦同北約秘書長和歐盟委員會主席通電，顯示出歐洲的「齊心」。

而且，由於特朗普重新上任後取消援助，基輔對華府的國防依賴程度大減，對於澤連斯基的決策，特朗普的施壓能力已經大大不如2025年2月白宮罵戰之時。

「不划算」的交易

另外，即使是根據特朗普的說法，俄羅斯未來4個月（或更長時間）最多也只會釋出480萬噸柴油，相當於3,600萬桶，但去年全球每日柴油消耗量達2,800萬桶。而普京承諾在10月出口的30萬噸柴油，只相當於225萬桶，此數連美國一天大約380萬桶的柴油消耗量也及不上。

2026年9月28日，在美國加州威廉斯（Williams），一輛半掛式貨車沿着5號州際公路駛過一個標示汽油和柴油價格的招牌。（Reuters）

為了不足美國一天消耗量的柴油供應，為了在中期選舉前從邊際上壓低一點點柴油價格，特朗普竟然不惜「拋棄」烏克蘭，又得罪（他在壓低柴油價格上同樣要依靠的）歐洲「盟友」。這一宗「交易」的邏輯，大家也難以理解。

在目前民主黨民調大幅領先共和黨之際，特朗普這樣做只能說是自暴其短，讓人看清楚他在國內政治形勢之中和伊朗戰爭困局之中的「走投無路」 。

在國會選舉綜合民調中，民主黨領先共和黨7.9個百分點。（RealClearPolitics）

美國國會2022年曾通過法律禁止進口俄羅斯石油。雖然當中包括容許總統批准進口的例外條款，但特朗普這一宗明顯「不划算」的交易已經遭到國會兩黨議員公開批評。

四個共和黨參議員，包括緬因州的柯林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州的穆考斯基（Lisa Murkowski）、猶他州的匡希恒（John Curtis）和北卡羅來納州的蒂利斯（Thom Tillis），聯同另外三位民主黨人11日發表共同聲明，表明美國「不應在俄羅斯繼續殺害烏克蘭平民之際，為普京提供財政命脈。政府必須立即改弦易轍。」

不過，特朗普此刻似乎深怕共和黨在中期選舉中遭遇大敗，甚至因此將共和黨人推向群起背棄特朗普的新局面之中，「改弦易轍」是不可能的。在11月3日之前，特朗普政府恐怕還會使出各種「千奇百怪」的招數來嘗試避免共和黨的大敗宿命。