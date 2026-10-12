特朗普宣稱俄烏能源停火 澤連斯基批俄襲發電廠毀約 促美介入
撰文：李健民
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美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣稱俄烏已達成「能源停火」，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周一（12日）表示，俄羅斯襲擊哈爾科夫（Kharkiv）發電廠，單方面毀約，呼籲美國當局介入，確保莫斯科遵守該協定內的條款。
特朗普11日宣布俄烏達成「能源停火」後，澤連斯基表示對此不知情，但俄羅斯若同意停止襲擊烏方能源設施，烏方亦會履行協議。他12日通過視訊出席華沙安全論壇時表示，自己是通過媒體得知這一協議，當局仍在等待關於該協議具體條款的通知。
澤連斯基表示，烏方過去一夜間未有襲擊俄羅斯煉油廠，但俄羅斯在此期間已經違反停火，希望美國準備採取行動。他還表示：「若美方現在能真正介入並確保俄方遵守協議，這項能源停火安排不僅能夠奏效，還將成為結束戰爭的重要一步。」
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）同日（12日）對記者表示，在過去的48小時，未見有任何跡象表明俄羅斯遵守有關烏克蘭問題的停火協定：「只有雙方都遵守真正停火的前提下，我們才能重新討論能源問題。」
美國能源價格高企，迫於11月中期選舉的壓力，特朗普宣布美俄在周末達成能源停火，令基輔及其歐洲盟友措手不及。
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