日本美少女高中生16歲懷孕　生B後慘被老公拋棄　後續故事超勵志

她16歲懷孕、17歲當媽，如今卻活成很多人羨慕的樣子。



有的人30歲了，還覺得自己是個孩子；而有的人，16歲就已經扛起了為人母的責任。年紀輕輕的肩膀，是否真能承受育兒的沉重？

故事的主角，叫濱田聖菜。16歲懷孕，17歲生女。有人說她早熟，有人說她衝動，也有人說她不過是另一個「問題少女」。可深入她的生活後，你會發現，那背後不是誰的「叛逆」，而是一個女孩在生活面前被迫成長的全紀錄。

日本女星加護亞依在節目上報道了濱田聖菜的「壯絕人生」，引起熱論。（《愛のハイエナ》節目截圖）

產後拒輟學「偷去洗手間擠人奶」 孩子才1歲便被老公拋棄 點圖放大了解更多濱田聖菜的「壯絕人生」：

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初中就愛漂亮 不是「叛逆」 只是「想長大」

濱田聖菜出生在神奈川縣，從小學起就愛跳舞，愛漂亮，小小年紀就染頭髮、穿潮牌。那時候的她，並沒有非要反抗誰，只是單純地喜歡自己打扮起來的樣子。她笑着說：

不是不良少女啦……就是喜歡時尚，喜歡在人群裏有點『不一樣』的我。

雖然學校禁止染髮、母親也管得嚴，但她還是會偷偷在節假日把頭髮染回自己喜歡的顏色，在正式場合再乖乖染黑——一種與規則「講條件」的妥協方式。不過，學習不是她擅長的事。她坦承：

從沒認真聽課，都是考前兩天抱佛腳。

幾門功課下來，常常只考幾分。她不喜歡讀書，卻總能把自己喜歡的事情做得認真極了。

16歲的她懷孕了

2018年10月，16歲的聖菜還是個高一學生。某次學校活動上，她認識了比自己大兩歲的「學長」悠哉。兩人迅速陷入熱戀，也很快嘗試了「成年人」的關係。但，那一次沒有避孕。

沒想到會懷孕，真的沒想到。

聖菜在回憶當時情緒時，並沒有太多的慌張。她選擇了告訴父母，並和男友坦誠面對。他們甚至在家長的同意下結婚，成了「高中生夫妻」。那一年，她17歲。

懷孕、生產、繼續讀書：她沒有停下腳步

懷孕期間，她沒有輟學，挺着肚子照常去上課。有人議論她，有人避而遠之，但她似乎並不在意。「我知道我在做什麼，」她說。2019年3月20日，她生下了一個可愛的女兒，取名「蘭愛」。

產後沒幾周，她就又揹着書包回到教室。白天上課，晚上照顧孩子、做作業，一天只能睡三四個小時。凌晨五點，別的同齡人還在熟睡，她已經被女兒的哭聲叫醒。換尿布、餵奶、做早餐，有時還得順便給丈夫準備便當。然後將孩子送到媽媽家，自己再趕去學校。

最尷尬的是，有時上課時奶水會突然溢出來。她只能偷偷溜進洗手間，用擠奶器緩解。一個17歲的少女，肩膀扛起了全職媽媽的生活。

她的人生，慢慢轉了個彎

2019年10月，雜誌《egg》找到了她，讓她以「現役高中生媽媽」的身份出鏡拍攝。她成為專屬模特，也正式開啟了自己的「時尚副本」。她的故事開始被更多人看見。她開了自己的YouTube頻道，講述從懷孕到分娩的全過程，短短時間播放量突破300萬。

聖菜當過《小惡魔ageha》的模特、出演過綜藝、拍過電視劇，甚至還出版了個人寫真集《ANELA》。（IG@seinaaa_0318）

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日本網友們評論道：

「雖然她年紀輕輕就生孩子，但真心佩服她努力的樣子。」

「高中生一邊上學一邊育兒，我連自己生活都過不好，她卻做得這麼好。」



但生活不是童話，愛情也不是

2020年，孩子出生剛滿一歲，她和丈夫離婚了。兩人曾在最年少、最衝動的年紀選擇相守，但最終還是各奔東西。聖菜獲得了女兒的撫養權，一個人帶娃，一個人生活。但她沒有停止發光。她加入了更多時尚雜誌，成為《小惡魔ageha》的模特，出演了綜藝、拍了電視劇，甚至還出版了個人寫真集《ANELA》，其中不少作品展示了她自信而成熟的美麗。

更重要的是，她始終沒有隱藏自己「早育」的身份。她在社交平台上分享帶娃日常、化妝技巧、穿搭靈感，也說育兒的辛苦、不安和失落。她沒有粉飾生活，只是讓更多人看到了現實：母親可以很年輕，但不會因此不辛苦。

一個女孩成長為母親的代價

如今的聖菜，依然住在充滿少女風格的粉色房間裏，和女兒一起生活。她仍愛打扮，仍笑得燦爛。只是那份笑容裏，多了一種名叫「擔當」的東西。但她從來沒鼓勵別人「早戀早育」。她常說：

我的故事是個例。每一個當媽的少女背後，都藏着一段不能輕易複製的人生。

她活成了「少女媽媽」的勵志模板，但她更希望別人看見這條路的代價。16歲懷孕、17歲當媽，在許多社會語境中是「意外」、「失誤」、「問題」。可在濱田聖菜身上，我們看見的是勇敢、責任、成長。她不是誰的榜樣，她只是在用自己的方式努力生活。

不是所有人都能在低谷中翻盤，也不是每個年輕媽媽都能被理解與支持。但正因為她走過來了，我們才知道——生活再難，也有人在咬牙堅持。所以，不要輕易地評判一個「早熟的孩子」，她可能只是比我們更早被迫長大。

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