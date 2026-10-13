胡德堡槍擊案｜特朗普：對槍擊犯處決直播提出質疑

美國五角大樓此前宣布，計劃公開直播2009年德州胡德堡（Fort Hood）槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）死刑執行過程。據四位私下與美國總統特朗普（Donald Trump）交談過的人士透露，總統曾表示對直播處決胡德堡槍手哈桑一事表達疑慮。



美媒Axios新聞網報道，特朗普收到大量來自兩黨議員及白宮內外顧問關於直播處決的「負面反饋」，一名不屬於現任政府的親信表示，特朗普曾告訴他12月3日針對哈桑的死刑槍決直播「可能不會發生」。

消息人士稱，特朗普對於直播死刑一事，表現得「並不那麼熱心」：「正因如此，他才會四處徵詢意見，想聽聽大家的看法。」

2012年6月29日，哈桑（Nidal Hasan）被控於2009年11月在胡德堡基地（Fort Hood）槍擊案中造成13人死亡、32人受傷。（Reuters）

報道指，直播槍決哈桑的想法在國內外都遭到強烈譴責，特朗普亦對此事有多個態度轉變。他最初對於直播槍決的決定表示支持，但隨即於當日晚上變得審慎，表示國防部之所以想這麼做，是出於樹立榜樣的考慮：「我並未參與這一決策，但我理解這一決定。」而特朗普在上週六重奪主導權，表示最終拍板權在他手上，認為一旦公開，或許能夠震懾他人。

胡德堡槍擊案（Fort Hood Shooting）發生於2009年11月5日，時任陸軍少校哈桑於胡德堡陸軍基地對多人進行槍擊，共造成13人死亡，32人受傷，其後於2013年判處死刑。