美國駐希臘大使吉爾福伊爾辭職　被指向特朗普金主索賄78萬還卡數

《華爾街日報》早前報道，美國駐希臘大使吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）2025年在確認任命聽證會前夕，曾向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的一位捐款人索取10萬美元（約78.5萬港元）繳交信用卡欠款。白宮發言人10月13日（周二）表示，已要求她辭職，吉爾福伊爾隨後在網上宣布已辭去大使一職，但強調對她的指控純屬捏造，將竭力捍衛個人名譽。



綜合美媒報道，新上任的白宮發言人扎卡里亞 （Katie Zacharia）稱：「我們已要求吉爾福伊爾大使辭職。她一直是團隊的寶貴資產，我們祝她一切順利。」

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）宣布，已任命其社交平台Truth Social的傳訊顧問扎卡里亞 （Katie Zacharia，右）出任白宮發言人一職。（IG@katiezacharia）

吉爾福伊爾曾是特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）的未婚妻，近日因多篇報道質疑其出任大使前後的行為而備受關注。

《華爾街日報》報道指吉爾福伊爾曾及要求特朗普的金主，代付10萬美元信用卡欠款等不當行為。此前特朗普與國務卿魯比奧（Marco Rubio）已對其極度不滿，白宮最終於10月13日正式出手要求其辭職。

報道指，吉爾福伊爾在參議院確認聽證會前，要求金主迪特斯（Eric Deters）直接將10萬美元（約78.5萬港元）匯給美國運通，稱交易不會留下書面記錄，並提出協助他接觸政府高層。迪特斯稱從未付款。其律師否認不當行為，稱款項是獲提名前提供演講服務的報酬。

美國務院監察長辦公室正調查她對待使館員工、私人旅行、收受禮物及與商業利益關係的指控。消息指她曾威脅解僱員工，並因小事降職保安人員。

魯比奧最初為她辯護，其後拒絕評論。副總統萬斯（JD Vance）呼籲先查清事實，但強調若有壞事發生，相關人士須承擔後果。國會民主黨人已要求調查。

吉爾福伊爾13日（周二）在網上發文承認將離職，惟強調：「我還想回應最近針對我的指控。這些指控純屬捏造，我將竭力捍衛我的名譽、聲譽和正直。我畢生致力於伸張正義、堅持真理、捍衛使美國與眾不同的價值。我絕不會讓虛假指控抹殺我數十年的公共服務。」