特朗普：繼續與烏克蘭分享情報　俄柴油將向全球供應

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 10月13日表示，美國將繼續與烏克蘭分享情報，並繼續與基輔和莫斯科合作，尋求結束俄烏戰爭。對於他近期與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）達成的柴油協議，特朗普也為此辯護，強調將面向全球市場供應。不過，此宗協議已引起部份共和黨人不滿，批評是「送給對手的禮物和對盟友的背叛」。



2026年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州登上「空軍一號」前往阿拉斯加。（Reuters）

特朗普表示，普京和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）都希望結束戰爭，但「他們之間存在著許多仇恨」，而且他們不知道結束戰爭的方法。

當被問及俄羅斯是否會利用柴油交易的收益，用於購買更多炸彈等武器，特朗普迴避問題，但強調俄羅斯的柴油是投放到全球市場，不是只投放給美國，而全球市場一直飽受高油價之苦。

共和黨人批評柴油協議 「背叛盟友」

另一方面，包括參議院前共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在內的6名共和黨人，聯同6名民主黨參議員共12人發起跨黨派聯署。

他們致函特朗普，批評購買俄羅斯柴油是一個嚴重的錯誤，不僅是對盟友的背叛，俄羅斯也將利用相關收益在烏克蘭打消耗戰，並進一步推進與中國、伊朗和朝鮮的安全合作。