特朗普駁斥：不信中俄有「以任何方式」支援伊朗

美國總統特朗普（Donald Trump）於社交媒體Truth Social發文指，他不相信中國和俄羅斯政府會向伊朗政權提供「絲毫幫助」，並指若他們繼續縱容伊朗，將會令兩國面臨「巨大的損失」。



特朗普於周一在Truth Social發文指，他看到批評者及反對者的內容，指中國和俄羅斯正幫助伊朗：「即使真有此事，那應該會是程度極低，但我不認為他們有任何實質援助，他們要承擔巨大風險」，並表示美國肯定會察覺，並很快就會知情。

特朗普於7月表示，他相信中國和俄羅斯沒有於美伊戰爭中向伊朗提供援助，但警告若他們介入，對他們而言會「非常糟糕」。

中俄關係／中俄國旗。（Reuters）

特朗普於7月表示，他相信中國和俄羅斯沒有於美伊戰爭中向伊朗提供援助，但警告若他們介入，對他們而言會「非常糟糕」。

美國和以色列自今年二月對伊朗及黎巴嫩發動軍事打擊以來，特朗普曾形容中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在伊朗戰爭期間持「中立」態度。習近平於上個月訪問華盛頓時，特朗普警告中國不要向伊朗提供支持，並聲稱獲得中方不會這樣做的保證。

特朗普日前到俄亥俄州出席中期選舉活動時，批評伊朗是恐怖主義的首要支持國家，再次指德黑蘭希望與美國達成協議，但不知可以如何做到，又指美國針對伊朗領導層的部分行動可能做得太過份，令華府現時沒有明確的談話對象。