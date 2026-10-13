英國前首相辛偉誠：美國主導的全球秩序已結束　特朗普只是症狀

英國前首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）10月13日（周二）表示，以美國為首的全球秩序「已經終結」，世界正進入地緣政治不確定性加劇的時期。



彭博社報道，辛偉誠在印度新德里舉行的彭博「新經濟論壇」首日會議上指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「並非造成這一局面的成因，而是體現出其症狀」。

2026年10月12日，美國俄亥俄州，總統特朗普（Donald Trump）出席一個競選集會時，指向支持者。（Reuters）

辛偉誠認為：「我們當今所處的世界，尚未形成一種穩定的格局，這引發了巨大的地緣政治不確定性，甚至帶來危險。」

辛偉誠又指，世界正適應新的地緣政治現實。中國在經濟、軍事和技術領域已成為美國實力相當的競爭對手，印度和海灣國家等也有更大的自主空間，可以規劃自身的發展道路。

辛偉誠警告，過份依賴中國供應關鍵礦產及藥物核心成份存在風險。

他說，隨着美國、英國及其他國家尋求通過值得信賴的合作夥伴來實現供應鏈多元化，印度可能成為其中「巨大的受益者」。

辛偉誠提到：「通過像印度這樣值得信賴的合作夥伴來加強供應鏈韌性，在我看來是正確的方向。」

2026年10月11日，英國前首相辛偉誠（Rishi Sunak）在新加坡出席一級方程式賽車（F1）新加坡站賽事。（Reuters）

辛偉誠還說，預計到2027年，科技公司淨發行的長期債務規模將超過美國政府。