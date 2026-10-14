仁川Homeplus斬人｜疑兇近月因香港腳治療醫鬧　犯案時戴電子腳鐐

韓國仁川市Homeplus大型賣場10月13日發生持刀傷人案，造成至少8人受傷。當地警方透露，男疑兇近月因不滿其香港腳治療情況未有改善一直在「醫鬧」；而在他行兇前還曾與緩刑監督官會面，接受心理諮詢及精神疾病藥物使用情況的查問約一小時。另外，法務部就針對疑兇行兇時佩戴電子腳鐐一事進行道歉。



韓媒報道，當地警方表示，在仁川九月洞Homeplus賣場持刀行兇的59歲男子，曾於上月在仁川市桂陽區的一間醫院進行單人抗議而被立案調查，據悉疑兇因對足癬（俗稱香港腳）治療效果不滿，曾在桂陽區一間醫院前進行單人示威抗議。

警方又指，疑兇亦於案發當天上午與緩刑監督官會面後，還一同共進午餐。然而，在與緩刑監督官分別約一小時後，他於同一地點持刀行兇。

韓國仁川Homeplus傷人案事件，共造成8人受傷，1人危殆。（Reuters）

當局周三進一步披露周二的犯案過程。據悉，疑兇雙手綁刀走入商場二樓的美食廣場，揮舞武器襲擊正在用餐的市民，疑兇隨後在乘搭扶手電梯前往三樓及四樓途中持續襲擊路人，最終在三樓遭多名英勇市民以椅子圍堵阻擋，並由趕赴現場的警方當場拘捕，在其隨身背包內搜出鐵錘、剪刀等兇器。

警方指，犯兇有犯罪前科，曾因謀殺未遂罪被判入獄，而案發時他戴有電子腳鐐。韓國法務部表示，已意識到此次事件的嚴重性，正在徹底調查事件原委及電子腳鐐的監督管理流程，並迅速制定對策，以防止類似事情重演。