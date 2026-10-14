歐盟經濟委員：對華貿易失衡不局限於汽車業　混能車配額僅第一步

歐盟經濟委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說，中歐就限制中國混合動力汽車進口數量達成的共識，只是解決雙方貿易失衡的第一步，相關問題遠不止於汽車業。



據彭博社報道，東布羅夫斯基斯星期二（10月13日）在曼谷接受訪問時說，上周達成的協議「是此次磋商取得的首個具體成果」，不僅涉及進口數量限制，也包括擴大歐洲企業在中國的市場准入。

中歐上周舉行會談，就貿易與投資、出口管制和智慧財產權等議題達成16點共識。法新社此前引述歐盟官員稱，歐盟計畫將中國混動汽車的進口量限制在每年35萬輛，措施實施四年，進口上限自2027年起每年上調6%。歐盟預估，中國2026年對歐混動汽車出口量可能高達80萬輛，上述限制將使這一規模減少一半以上。

東布羅夫斯基斯指出，歐盟去年對華貿易逆差約為3600億歐元（約3.16萬億港元），「意味着每天接近10億歐元」。他說：「這顯然不可持續，需要重新實現平衡。」

2026年9月15日，多輛比亞迪（BYD）插電式混能車停放在中國山東省煙台市的一個汽車停放場內。（Getty）

他未透露下一步可能涉及的行業，或達成進一步協定的具體時間，但強調相關工作應涵蓋多個領域，並爭取儘快取得具體成果。

歐盟領導人將於本周在布魯塞爾舉行峰會，預計將討論德國和法國的最新提議，即賦予歐盟新的權力，允許將中國或其他國家排除在單一市場之外。

東布羅夫斯基斯對增設措施持謹慎態度，強調歐盟已有相當多的工具可用。他說，貿易與投資對話旨在與中國接觸，通過談判尋求解決方案，而單邊行動會讓歐盟面臨更複雜的局面。

但他也說：「如果這些討論未能迅速取得實質進展，我們也準備在必要時動用貿易防禦工具。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

