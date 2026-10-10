中歐貿易協定談成了嗎？ 北京妥協了？背後進行了哪些利益交換

10月9日，中歐結束在北京舉行的兩天經貿談判，雙方宣布已就混合動力汽車貿易達成諒解。歐盟貿易委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）隨後表示，未來四年，中國混合動力汽車對歐出口可能比原先預計減少一半以上，涉及數百萬輛汽車。中國和歐盟不止在分歧最大的汽車領域達成協議，還在逆變器，醫療設備等行業簽署妥協協議，歐洲承諾不會擴大貿易制裁措施。歐盟貿易專員塞夫科維奇在會談結束後發表講話，「發動貿易戰或任何戰爭都很容易，但要停止戰爭卻非常困。」



回看這不到一個月，9月18日，中國商務部還在公開反對歐盟提出的要求。當時，布魯塞爾希望中國主動限制混合動力汽車對歐洲的出口。中方回應得相當堅決：所謂自願出口限制嚴重違反世貿組織規則，違背市場經濟規律和公平競爭原則，「中方對此堅決反對」。10月5日，法國和德國提議歐盟通過實施一項類似美國301貿易戰措施的政策，遏制中國商品傾銷、違規政府補貼，和限制中國貨幣兌換的新措施。10月7日，德國政府阻止中國央企中遠集團收購歐洲物流公司Zippel。10月7日歐盟內部泄露的一份文件顯示，歐盟委員會原計劃在年底前推出一系列限制中國商品的新貿易工具，並且遏制中國在化工、塑料和汽車等領域的出口。10月8日，以金屬、化工、汽車為首的44個歐洲行業協會敦促歐盟政府，採取果斷貿易措施，實行歐洲民族工業保護政策，打擊中國的不公平貿易行為。

2026年10月9日，中國商務部長王文濤與到訪的歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在北京舉行會談。（中國商務部網站）

中國和歐盟之間的火藥味濃厚，中歐離全面貿易戰幾乎只差一步。幾乎沒有人對10月9日中歐的貿易談判抱有希望。但這場談判的結果，遠不止汽車出口減半那麼簡單。中國究竟答應了甚麼，歐洲又拿出了哪些交換條件？

北京談成了，但「減半」究竟怎麼算？

10月8日至9日，中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇在北京舉行第二次中歐貿易投資磋商機制例會。經過兩天談判，雙方發表聯合聲明，並公布了一份包含16項成果共識的清單。

歐盟方面顯然對這次談判抱有很高期待。謝夫喬維奇在會後的記者會上表示，此行目的十分明確，就是推動中歐貿易關係重新趨於平衡，並確保第一階段談判能夠取得具體成果。他形容歐盟的對華貿易逆差是一座橫亙在面前的大山，每個成員國都能感受到壓力，這種局面無法長期持續下去。在他看來，歐洲必須保護本土工業，應對全球產能過剩帶來的競爭扭曲。經過過去三個月的密集談判，如今終於取得了第一批成果。

2026年10月9日，中國商務部長王文濤（右）與到訪的歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic，左）在北京舉行會談。（中國商務部網站）

最受關注的自然是汽車。謝夫喬維奇宣布，雙方已就調節中國混合動力及插電式混合動力汽車對歐出口達成共同諒解，這將使中國相關汽車的出口規模比原先預計減少一半以上。

《商報》10月9日報道，在隨後回答記者提問時，他進一步明確了這一數字的分量：未來四年，中國可能因此向歐洲少出口數百萬輛汽車。謝夫喬維奇還特別強調，這是中國第一次在沒有先經歷新一輪相關貿易衝突的情況下，同意調整出口規模。他對中方的合作態度表示讚賞，認為雙方通過談判找到了符合世界貿易組織規則的解決途徑。不過，當記者追問具體將如何實現出口減半時，他卻沒有給出答案。

《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung，FAZ）注意到一個關鍵問題：所謂50%的減幅，究竟以哪一年的出口量作為基準？謝夫喬維奇對此解釋，歐盟採用的是未來四年的貿易預測數據，比較對象是沒有採取任何調整措施時的預計出口規模。按照這一計算方式，雙方的安排有望減少數百萬輛中國汽車進入歐洲市場。也就是說，這裏的「減半」，並不是把中國汽車目前的出口量直接砍掉一半，而是讓未來出口規模比原本預計的水平減少50%以上。

2024年1月29日，英國肯特郡施爾尼斯（Sheerness, Kent）一處院內停泊的大量比亞迪（BYD）純電動車和插電式混合動力汽車。（Getty Images）

兩者之間存在很大區別。假如原先預計未來四年出口量大幅增長，那麼即使削減預期增量，實際出口數量仍然可能高於目前的水平。至於究竟允許中國出口多少輛、涉及哪些車型，以及如何落實相關安排，歐盟方面暫時沒有公開具體條款。謝夫喬維奇表示，他必須先向歐盟委員會主席及成員國領導人匯報談判結果，再公布相關技術細節。他聲稱雙方已經清楚具體執行方法，只等歐洲方面完成必要程序。

另一個值得留意的細節是中歐雙方的公開表述。中國商務部公布的聯合聲明僅寫道：「經密集磋商，雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解。」聲明沒有提到50%的減幅，也沒有公布出口配額或執行辦法。

圖為2025年11月11日，位於北京的中國商務部大樓。（Getty Images）

因此，目前能夠確認的是，中歐已經就混動車貿易達成原則性諒解，但具體安排尚未正式公開，也仍有待歐盟方面進一步審議。謝夫喬維奇最後還表示，這次談判距離最終解決問題仍然很遠。它只是重新平衡中歐經貿關係的關鍵第一步，而不是終點。

三週前還在堅決反對 甚麼讓談判出現轉機？

要理解這次談判，首先需要看清過去兩年歐洲汽車市場發生的變化。2024年10月，歐盟開始對中國生產的部分純電動車徵收額外反補貼關稅。布魯塞爾原本希望藉此緩解歐洲車企面臨的競爭壓力，但很快發現，中國汽車製造商並沒有因此停止擴大歐洲業務。

它們正在另一個市場快速增長：混合動力汽車。《法蘭克福匯報》援引歐洲汽車製造商協會（ACEA）的統計指出，今年上半年，中國品牌在歐洲混合動力汽車市場的份額已達到14%，在插電式混合動力汽車市場更達到25%。而在2024年，這兩個細分市場的份額都只有約2%。

2026年9月15日，多輛比亞迪（BYD）插電式混能車停放在中國山東省煙台市的一個汽車停放場內。（Getty）

對歐洲汽車工業來說，這種增長速度顯然令人不安。ACEA認為，中國混動車進口迅速增加，已經給歐洲市場帶來了明顯壓力。協會同時指出，歐盟此前對中國純電動車徵收反補貼關稅，也在一定程度上促使中國企業擴大混合動力汽車出口。

不過，中國車企的競爭力並不只是因為關稅政策改變了產品結構。價格、配置、產品更新速度，以及日益成熟的供應鏈，同樣是中國汽車在歐洲市場迅速擴張的重要因素。問題在於，歐盟針對純電動車採取的貿易救濟措施，並不能直接適用於混合動力汽車。後者原本不在相關反補貼調查的範圍之內。

於是，布魯塞爾開始考慮新的措施。據《法蘭克福匯報》報道，歐盟委員會曾準備針對中國混動車引入進口保障機制：當進口數量超過一定額度後，額外徵收關稅，以減緩中國汽車在歐洲市場的擴張速度。

2025年11月25日，在意大利都靈車廠內，一名Stellantis人員正在生產線上對Fiat 500混能車底盤進行作業。 (Reuters)

與此同時，歐盟也向北京提出了另一種解決方式，希望中國主動控制相關出口。9月18日，中國商務部對此作出了明確回應。新聞發言人強調，中歐之間的任何解決方案，都必須確保利益平衡，符合世貿組織規則及各自國內法律，並充分照顧雙方業界利益。

當時，中方尤其反對歐盟提出的自願出口限制。這也使得10月9日的談判結果格外引人關注。三週前，北京還在堅決反對，三週後，雙方卻宣布達成符合世貿規則的諒解。究竟是甚麼讓談判出現轉機？

中歐公開文件尚未解釋其中的關鍵過程。謝夫喬維奇強調雙方進行了深入的技術磋商，認為最終方案兼顧了歐洲汽車工業的保護需求與世貿規則要求。但在執行細節公布之前，還不能斷言中國已經接受了此前反對的那種自願出口限制。雙方可能找到了一種不同的安排，也可能對原先的方案作出了重要調整。

歐盟強硬態度已經開始奏效？

《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung，SZ）在10月9日的報道中提出了另一個問題：北京此次願意回應歐洲的核心訴求，是否說明歐盟近來展現出的強硬態度已經開始奏效？此前，德國總理默茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）共同提出加強歐盟貿易防禦能力的建議，推動歐盟獲得更迅速、更有力的貿易反制工具。德國政府的對華貿易立場，也已較此前明顯轉向。

但中歐談判已經持續了數月，不能僅憑雙方如今達成諒解，就認定德國和法國的強硬政策直接迫使中國讓步。事實上，這次談判還有另一半內容，同樣值得仔細看。中國並非單方面讓步，歐洲也有自己的交換條件。

如果只看混動車出口，似乎是中國在談判中作出了重大讓步。然而，中歐公布的16項成果共識還涉及稀土、關稅、市場准入、出口管制和知識產權等多個領域。謝夫喬維奇在會後講話中，除了混動車之外，特別強調了另外兩項成果：改善歐洲商品進入中國市場的條件，以及進一步便利稀土和永磁體出口。

2026年7月17日，德國總理默茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在德國北萊茵——威斯特法倫邦（North Rhine-Westphalia）的奧古斯都堡（Augustusburg）舉行新聞發布會。（Reuters）

按照他的說明，中歐已就降低部分歐洲商品進入中國市場時適用的最惠國關稅達成共同諒解，涉及汽車零部件、橄欖油和鞋類等商品，當前出口總值接近40億歐元。如果按照歐盟方面的預期落實，歐洲出口商每年有望節省至少2.25億歐元關稅。這對歐洲企業無疑具有吸引力。

不過，中歐聯合聲明採用了更為謹慎的表述：雙方將在世貿組織規則框架下，繼續探討降低或取消部分商品關稅的可能性。因此，歐盟方面提出的收益數字目前仍是預期，不能視作相關關稅已經正式削減。

2026年4月27日，中國商務部長王文濤會見德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Müller）雙方就中德汽車產業合作、維護全球汽車產供鏈穩定、歐盟對華經貿限制措施等問題進行交流。（中國商務部）

另一項成果則涉及德國工業極為關心的稀土和永磁體供應。中國同意繼續通過現有快速通道機制，便利相關產品對歐出口許可證的審批。謝夫喬維奇表示，此前雙方已圍繞稀土出口許可建立溝通機制，如今希望進一步提高效率，讓歐洲企業獲得更大的透明度和可預期性。在回答《南華早報》記者關於貿易衝突的提問時，他特別解釋，宣布一場貿易戰或許很容易，真正讓它結束卻十分困難。因此，他始終更傾向於通過談判解決分歧。

值得注意的是，在出口管制問題上，歐盟同樣作出了回應。聯合聲明明確寫道，歐盟將繼續與成員國主管機構合作，為對華出口的部分重點兩用物項許可證提供便利。雙方還同意改善出口管制清單的透明度，研究進一步簡化合規貿易程序的可能性。

特別對於德國製造業來說，這比單純討論汽車出口更有現實意義。從汽車電機到工業設備，許多德國企業依賴中國供應的關鍵材料，而部分中國企業同樣需要歐洲提供的設備、零部件和技術產品。當然，便利出口審批不等於取消管制。雙方都保留了各自的監管制度，未來究竟能夠縮短多少審批時間，還要看具體落實情況。

6月29日，中國商務部部長王文濤在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並在會後發表聯合聲明。 （商務部）

此外，中歐還決定繼續討論中國純電動車面臨的反補貼關稅問題。《商報》特別指出，北京一直希望歐盟接受企業價格承諾，以協商形成的最低價格安排替代部分反補貼關稅。對於中國汽車製造商而言，這兩種方式的經濟後果並不相同：關稅通常由進口環節繳納，而價格承諾形成的額外收入，則可能部分留在企業手中。

不過，這次聯合聲明只是確認，雙方將繼續推進相關企業價格承諾及覆審程序，並沒有宣布取消現有反補貼關稅。

謝夫喬維奇在回答記者關於純電動車問題的提問時，也沒有承諾改變現行關稅政策。他表示，歐盟今年1月已經發布企業價格承諾的相關指導文件，這些規則仍然有效。

除了汽車和稀土，雙方還同意繼續處理醫療器械、農食產品、化妝品及醫藥產品市場准入等問題。歐盟也同意就《外國補貼條例》與中方開展技術對話。

這些內容說明，中歐確實找到了繼續協商的空間，但16項共識並不意味着16個問題已經得到解決。相當一部分內容仍停留在承諾繼續談判、加強溝通或研究實施方案的階段。

歐盟對中國貿易逆差從2021年到2025年的呈擴大趨勢，在2022年達到史上最高，經過2023年的短暫回落後，過去兩年又呈上升趨勢。（香港01製圖）

中方對此也有自己的公開立場。根據中國商務部10月9日發布的會議通稿，王文濤對歐盟近期出台的經貿限制措施表達了關切，並強調「中國不是歐盟問題的根源，而是解決問題的夥伴」。他敦促歐盟與中方相向而行，在符合世貿組織規則、照顧彼此利益的前提下，通過對話妥善處理摩擦，尋找新的合作機會。

同日下午，國務院副總理何立峰會見了謝夫喬維奇。新華社報道，何立峰強調，中方高度重視與歐盟發展經貿關係，希望雙方發揮貿易投資磋商機制的作用，堅持穩定、平衡的夥伴關係，持續對話並妥善處理分歧。謝夫喬維奇也在會見中表示，中國是歐盟重要的經貿合作夥伴，歐方願意繼續加強溝通，通過磋商尋找解決問題的辦法。

這些表態沒有消除雙方在補貼、市場准入及貿易逆差上的分歧，但至少說明，北京和布魯塞爾都不希望讓當前的貿易摩擦徹底失去談判空間。中歐貿易紛爭也不可能一場談判就解決，都還得且行且看。