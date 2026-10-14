康奈爾大學輪姦案｜校長宣布暫停所有兄弟會活動至本學年結束

美國康奈爾大學（Cornell University）於2024年10月發生一宗女性遭兄弟會成員強姦案，引發全美關注。康奈爾大學校長克里寇夫（Michael Kotlikoff）10月13日宣布，暫停2026-2027年度大學兄弟會理事會（Cornell Interfraternity Council）所屬各聯誼會會所內舉辦的所有派對及社交活動。



克里寇夫周二表示，所有大學兄弟會派對及社交活動的禁令將會持續到2027年春季，而該禁令會實行「零容忍」政策，一旦發現任何分會違規，該分會將面臨緊急停權的處罰。

克里寇夫在致全校師生的信中寫道，這些措施將為全面審視康奈爾大學的兄弟會生活留出時間，以確定兄弟會能否以及如何安全地延續下去。

康奈爾大學校長克里寇夫（Michael Kotlikoff）表示，將會暫停所有大學兄弟會理事會旗下聯誼會會所內所有社交活動。（大學官網）

他表示，這項決定是在聽取校園對話與抗議訴求後做出的，表示大學必須做得更好，無論是康奈爾乃至全國的大學，現在正是推動有意義且持久變革的時候。

克里寇夫也承諾，將在康奈爾大學民權辦公室（Cornell’s office of civil rights ）增設一名個案專員，協助那些舉報性不當行為的人員應對相關程序。他同時承諾與紐約州警方合作，由該警方受過「創傷知情」（trauma-informed）培訓且獨立於大學的刑事調查人員來負責調查相關指控。