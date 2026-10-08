康奈爾大學輪姦案｜美媒：2名涉案男子仍在學　女事主收死亡恐嚇

美國康奈爾大學（Cornell University）一名前女學生聲稱2024年遭到一群兄弟會的男學生輪姦，化名無名氏（Jane Doe）的女事主在9月向7名男學生和大學提出民事訴訟後，她的律師表示女事主近日收到死亡威脅。據美媒取得的一段網上研討會錄影顯示，康奈爾大學官員證實，7名被女事主提出民事訴訟的男學生中仍有2人在學。部份教師表示，他們難以教授這兩名被指涉案學生所在的課程，並對如何同時兼顧這2名學生和其他學生感到為難。



據報道，女事主的律師吉弗拉（Thomas Giuffra）向美媒展示了一段女事主受到騷擾的電話錄音。

吉弗拉向美媒表示，女事主還曾成為警方一宗「報假案引發特警出動」（swatting incident）事件的目標，當時警察拔槍指向她的家人和一位朋友。

吉弗拉認為：「必須為事態降溫。」他將威脅歸咎於那些人肉搜尋女事主並指責她撒謊的評論員。 他坦承：「我非常擔心她和她家人的安全。」

同時，隨着調查的展開，一些被指控的兄弟會成員，甚至一些與此案無關但同名的人，都面臨公眾的強烈譴責。

康奈爾大學最近宣布將由一位前司法部官員調查該校對性侵指控的處理。校園內近日還舉行了一場長達七小時的靜坐示威，以「聲援女事主」。

隨着外界對康奈爾大學警方如何處理女事主的指控、當時與地方檢察官辦公室分享了多少信息、檢察官最初為何決定不提出起訴，以及學校的內部調查和行動是否足夠等問題的質疑越來越多，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）已啟動了一項獨立調查。

這名前女學生2024年11月指控7名男學生在一個晚上對其落藥和強姦，地方檢察官當時未有向疑犯提出刑事檢控。

女事主於今年9月16日向康奈爾大學和涉案的7名疑犯提出民事訴訟。