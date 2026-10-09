康奈爾大學輪姦案｜女大生遭威脅錄音曝光：不撤告就開槍殺妳家人

美國知名學府康奈爾大學（Cornell University）近日爆發嚴重恐嚇案。一名女大生在公開指控校內兄弟會成員涉嫌性侵後，頻繁收到殘忍的死亡威脅與恐嚇電話，對方不僅逼迫其撤回訴訟，更揚言要前往其家中對親友開槍。目前當地警方已介入調查。



指控兄弟會性侵 遭傳訊血腥恐嚇

據《紐約郵報》（New York Post）報道，該名受害女大生日前收到包含具體姓名與住址的恐嚇短訊，內容充斥血腥暴力字眼。傳訊者威脅寫道：「妳想在A人面前看到B人被打爆腦袋嗎？想看的話就不要撤告。如果妳在乎家人，就撤告！」

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發送訊息者自稱是涉案男大生紐厄爾（Jonathan Newell）的親戚，並指責女大生捏造事實誣陷紐厄爾。然而，警方目前尚無確切證據證明該名傳訊者與紐厄爾確實存在親屬關係；該名男子在訊息中說詞反覆，時而自稱是紐厄爾的兄弟，時而又稱是其親戚。

3分鐘電話狂言 逼迫撤告引恐慌

除了簡訊威脅外，該名男子更直接撥打了一通長達3分鐘的恐嚇電話，並在電話中精準唸出女大生的姓名、住址以及其周邊親友的個人資訊。男子在電話中囂張嗆聲：

老實說，我大概會直接殺到妳家，然後朝妳的家人開槍。妳這樣一直不理我，真的把我惹火了。

該男子在通話中持續為紐厄爾辯護，憤怒表示：「到底為甚麼要說謊，抹黑我兄弟的名譽啊？為甚麼要誣賴我兄弟？妳竟然指控他沒做過的事。他明明是個非常無辜的人！」

警方指出，男子更在電話中對女大生進行心理施壓，撂下狠話表示：

我聽得見妳的呼吸聲。妳為甚麼不能像個正常人一樣對話？如果妳要繼續不理我，老實說，我無法保證妳會安全。我是說真的。

他甚至揚言要前往痛扁女大生的親友。

警方介入調查 涉案男子恐嚇多人

報道提到，由於該名男子不僅針對受害女大生，同時也採用類似手法恐嚇其生活圈中的多名親友與認識對象，涉案範圍廣泛。受害女大生目前已緊急向警方報案，警方向媒體證實已指派專案人員深入調查此案，以確保相關人員的人身安全。

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