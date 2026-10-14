涉嫌偷聽OpenAI會議室機密　沙特工程師被捕或面臨5年監禁

Open AI公司一名沙特阿拉伯籍工程師涉嫌在美國三藩市辦公室的高級會議室暗藏錄音設備偷錄口頭通訊，10月13日被美國聯邦檢方起訴後出庭，罪名是使用或企圖使用電子、機械或其他設備來截獲口頭交流內容。



英國廣播公司報道，OpenAI稱9月30日發現藏在會議室電視機背面USB插口、以廁紙包裹的精密錄音設備後報警，並利用自家AI模型追查來源，鎖定數天前安裝設備的沙特籍員工阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan）；涉案員工已被解僱，惟公司強調無跡象顯示源代碼、模型權重或客戶資料被不當取用。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，阿爾福贊涉嫌在僱主會議室暗藏偷錄設備，以竊取公司AI產品資訊，當局上周五拘捕涉案工程師。檢方指控他利用生產力工具及聊天機械人，查詢如何組裝、安裝、加密錄音設備並遙距存取；阿爾福贊10月5日返回查看設備時被閉路電視拍到，同日又把載有錢包、證件及另一部同類錄音設備的背包遺留在公司另一處。

美國聯邦檢方2026年10月13日起訴人工智能公司OpenAI沙特籍工程師阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan）涉嫌在三藩市辦公室的高級會議室暗藏錄音設備偷錄口頭通訊。（美國司法部）

阿爾福贊2025年7月起在OpenAI任工程師，未知是否有律師代表；一旦罪成，最高可判囚5年及罰款25萬美元（約195萬港元）。