美印雙邊貿易協定陷入停滯　魯比奧訪印聚焦能源突破

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）將於10月17日啟程，對印度和烏茲別克斯坦展開為期五天的訪問，並與印度官員討論加強能源合作。



路透社報道，美國國務院星期二（13日）發表聲明說，魯比奧將訪問烏茲別克斯坦的撒馬爾罕，以及印度的孟買和賈姆訥格爾。

在印度期間，魯比奧將與政府官員就區域及全球局勢交換意見，並探討加強能源合作的前景。

美印官員本月較早前透露，兩國為敲定雙邊貿易協定而進行的長期談判再次陷入停滯。

這張拍攝於2025年7月23日的插圖中可以看到美國總統特朗普、印度國旗和「關稅」字樣的3D打印微縮模型。（Reuters）

過去一年，美印關係因多項爭議而趨於緊張，包括美國總統特朗普（Donald Trump）多次聲稱促成印度與巴基斯坦停火，以及美軍在阿曼附近海域襲擊一艘船隻，造成三名印度船員死亡。

印度也對美國允許特朗普向購買俄羅斯能源的國家徵收高達100%關稅的立法表達關切。這是華盛頓為就俄羅斯入侵烏克蘭一事向莫斯科施壓所採取的舉措之一。

印度今年初曾短暫減少採購俄羅斯能源，但隨着美國和以色列對伊朗發動戰爭，引發全球能源供應沖擊，印度從俄羅斯進口能源的數量再次大幅增加。

2026年10月13日的印度新德里（New Delhi），在抗議印度首席選舉專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）的抗議行動中，一名抗議者在巴士車頂被安全人員拘捕。（Reuters）

魯比奧訪印之際，印度國內也因約1億3000萬名選民被移出選民名冊而爆發持續示威。美國政府至今尚未對此發表評論。

在烏茲別克斯坦，魯比奧將與烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦及吉爾吉斯斯坦官員舉行雙邊會談，並率領超過200名商界領袖組成的代表團參與交流。

本文獲《聯合早報》授權轉載

