女囚犯注射2劑死刑藥物後仍有心跳　911錄音揭救援混亂真相

美國田納西州女死囚皮克（Christa Pike）9月30日被注射戊巴比妥處決失敗後，緊急救援人員因困惑及懷疑來電真偽，延誤至少半小時才獲准進入監獄施救。911錄音顯示，調度員兩度獲監獄職員告知來電並非真實。



美國《華盛頓郵報》報道，首通911來電於當晚8時40分打入，當時監獄職員報稱處決室內一人已昏迷但「尚未死亡」。調度員要求提供驗證監獄緊急來電的代碼，惟對方無法提供。

隨後半小時內，不同調度員致電警方及懲教官員核實來電真偽。晚上9時3分，一名調度員告知救援人員，根據田納西州懲教署主管，這是「假來電」，「河灣監獄不需要醫療援助」。

另一名調度員致電監獄核實「處決失敗」報道，監獄一方回應：「我獲告知我們設施無人致電你們，所以目前沒什麼可說。」晚上9時08分，皮克律師格利森（Kelly Gleason）致電調度員，稱其當事人「正接受州處決」，但在接受兩劑靜脈注射戊巴比妥後「仍然活着和呼吸，需要即時救命護理」。

最後一通來電於9時11分，調度員聯絡監獄稱消防車及醫護已在附近待命，但需有人護送進入，並告知：「辯方律師格利森正在致電要求更新，情況正在升級。」不久後，皮克被送往附近醫院，其後出院返回監獄。

50歲的皮克是田納西州死囚中唯一女性。她因1995年殺害19歲的斯萊默（Colleen Slemmer）被判死刑。事發後，州長李爾（Bill Lee）暫停該州今年餘下所有處決，並下令第三方審查，田納西州監獄主管其後辭職。