美駐希臘大使被指稱富商為「我的人」　獲包私人飛機豪華酒店

美國駐希臘大使吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）被揭在瑞士達沃斯向美國商人炫耀與希臘富商的關係，稱對方為她支付私人飛機及豪華酒店開支，並要求協助取得特朗普次子晚宴席位。白宮已正式要求她辭職，吉爾福伊爾隨後宣布辭去大使一職，但否認所有指控並誓言捍衛名譽。



美國《華爾街日報》引述錄音及知情人士報道，吉爾福伊爾今年1月出席世界經濟論壇期間，獲希臘建築公司Aktor Group行政總裁埃克薩爾胡（Alexandros Exarchou）以私人飛機接載。她在錄音中稱埃克薩爾胡是「我的人」。報道指，吉爾福伊爾曾鼓勵保加利亞至阿爾巴尼亞等國政府與埃克薩爾胡做生意，並購買數十億美元美國天然氣。

吉爾福伊爾又稱計劃當月稍後與希臘航運大亨察科斯（Nikolas Tsakos）乘私人飛機到巴黎，出席其妻子的時裝展，兩人此前在瑞士豪華度假勝地格斯塔德共度聖誕及新年。

她說：「我每天都見尼科斯。我跟他飛巴黎，跟他在一起一星期……他愛我，親愛的，我跟他過聖誕、新年，格斯塔德，到處都是。」知情人士指，她入住巴黎四季酒店喬治五世時，帳單由察科斯支付。

2026年10月7日，希臘雅典，美國駐希臘大使吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）在國務卿魯比奧（Marco Rubio，不在圖中）訪問希臘總理府期間發表講話。（Reuters）

她其後在Instagram發布20張活動照片，身穿多套設計師禮服，其中兩張與察科斯合照。

錄音又顯示，吉爾福伊爾不滿未獲邀出席達沃斯「希臘之家」（Greek House Davos）為埃里克（Eric Trump）舉辦的晚宴，稱：「你們不能沒有美國駐希臘大使出席。她應該親我的屁股。」

她最終獲安排最後一刻席位。她向該名美國商人稱：「我可以把世界交給你，你值得。」她又說：「我會讓你賺很多錢。」

美國駐雅典大使館發言人稱，吉爾福伊爾「在公共服務內外的事業由深厚而持久的價值觀引導」，一直「忠實遵循國務院道德及禮物申報指引」，又指有關指控「只是分散她在地區出色工作的注意力」。察科斯及其妻子未回應，Aktor Group透過律師拒絕評論。

國務院監察長正調查吉爾福伊爾有否收受私人商人禮物或利益。國會民主黨人要求調查或撤職。國務卿魯比奧（Marco Rubio）上周訪問雅典時拒絕評論，副總統萬斯（JD Vance）稱應先查清事實。