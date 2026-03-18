伊朗戰爭｜福特號航母將停靠希臘　據報火警中約200人須治療

美國官員3月17日表示，部署到中東參與伊朗戰事的美國最新型核動力航空母艦福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford），上周因洗衣房發生火警造成士兵受傷，將臨時停靠希臘克里特島的蘇達灣（Souda Bay）進行維修，惟未有透露會停留多長時間。



據匿名美國官員透露，此次事故造成近200名艦員因吸入濃煙接受治療，一人因傷撤離。火災發生於艦上主要洗衣區，耗時數小時才得以控制，並影響了約100個住艙泊位。

紐約時報早前報道，火警是一部乾衣機引起，船上人員花了30多個小時才將火救熄，除了兩人受傷，無生命危險外。事故導致600多名兵員失去床舖，只能睡在枱或地板上，還無法洗衣服。美軍中央司令部表示，火警未有對航母的推進裝置造成損毀，「福特號」仍然全面運作。

2026年3月7日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，美國海軍學會新聞網（USNI News）報道，航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）正在中東執行任務。與此同時，美國海軍宣布，航母「喬治布殊號」（USS George H.W. Bush）已完成訓練演習，預計快將前往中東執行任務。圖為「喬治布殊號」航母。（網絡圖片）

福特號是美軍最新、全球最大的航空母艦，載有逾5000名官兵及超過75架軍機，包括F/A-18超級大黃蜂戰機。其部署時間已長達九個月，先後參與加勒比海對委內瑞拉的行動及當前中東戰事，自2月28日對伊朗發動攻擊以來，美軍已打擊超過7000個目標。