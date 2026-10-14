沙特推翻斯里蘭卡男子死刑　此前Fb褻瀆伊斯蘭言論遭判死

斯里蘭卡外交部副部長赫馬錢德拉（Arun Hemachandra）表示，沙特阿拉伯最高法院已撤銷一名斯里蘭卡外籍勞工的死刑判決。此前上訴法院認定他因在Facebook上發表評論而犯有褻瀆伊斯蘭教及先知穆罕默德（Muhammad）的罪行。



英國廣播公司（BBC）報道，24歲斯里蘭卡工人Anojan Sivarasa遭到起訴，起因是斯里蘭卡一次印度教朝聖活動期間發生的一宗事件引發了社交媒體上的爭論。6月下旬，一段影片在社交媒體上廣泛流傳，顯示一名年輕穆斯林男子踢了一隻跟隨印度教朝聖者的狗，這引發了網上宗教爭論。

在爭論過程中，一名用戶發表了針對某位印度教神祇的貶損言論，Anojan隨後用泰米爾語發文回應，言辭中侮辱了先知穆罕默德。雖然Anojan迅速刪除了評論並發布了道歉片段，惟該評論已被截圖並引起了其沙特僱主和沙特官員的注意，導致他在7月被捕。

斯里蘭卡宗教團體向總統提交備忘錄，請求政府介入確保Anojan Sivarasa 獲釋。(網上圖片)

在死刑判決撤銷後，赫馬錢德拉在Facebook上發文稱，感謝兩國當局和法律團隊的努力。目前尚不清楚是否會有進一步的法律程序，也不清楚Anojan是否會繼續被拘留，以及拘留期限。他初審被阿赫薩（Al-Ahsa）刑事法院判處五年監禁，並處罰金300萬沙特里亞爾（約627萬港元）。