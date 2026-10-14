美漢被過山車拋出死亡　兩度戰勝癌症　三週前逃過汽車起火一劫

美國佐治亞州六旗樂園（Six Flags Over Georgia）於12日發生慘劇，一名男子搭乘園內過山車「歌利亞」（Goliath）途中，在半空被拋出座椅外，墜落至軌道旁的林地後當場死亡。當地警方證實，該名死者為42歲的卡里姆（Hassan Jihad Ibn Kariem）。其家屬向當地媒體透露，卡里姆生前曾避過汽車起火事故及癌症，並且是一個爸爸和教育家。



死者家屬向當地電視台（11Alive's Chase Houle）表示，卡里姆生前是一位充滿熱誠的教育家，他熱愛他的城市，並致力於幫助家庭重聚。

同時家屬亦提及他克服了人生中許多的挑戰，包括他戰勝兩次癌症，而最近的一次發生於2018年。在事故的三週前，駕駛汽車載著其10歲女兒時遭遇汽車起火事故，但他們沒有受傷，並立刻逃出車外。

據亞特蘭大公立學校（Atlanta Public School）表示，該名死者曾於衛斯理國際學院（Wesley International Academy）擔任技術教師，其後晉升為IT經理。亞特蘭大公立學校發言人向家屬、朋友和親人致以最深切的慰問，同時表明他的離世令學生、教職員工以及所有曾受他影響的人們深感悲痛，並與所有哀悼他的人們同在。

美國佐治亞州一個主題樂園10月12日發生過山車意外事故，造成至少1死、多人受傷。(網上圖片)

目前警方與監管機構仍在釐清卡里姆被拋出座椅的具體原因，科布縣警察局（Cobb County Police）和負責監管遊樂園的州保險和消防安全專員辦公室（OCI）表示正針對這起事故進行調查。