澤連斯基稱被特朗普出賣　遭俄導彈襲擊盟友未預警　星鏈突被限速

英媒引述烏克蘭政府表示，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司10月14日限制其星鏈（starlink）服務的速度，對烏克蘭無人機執行攻擊任務和防空任務造成影響。此外，烏克蘭近日遭到俄羅斯的彈道導彈襲擊，惟事前卻並未收到包括美國在內的盟友的預警。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪時表示，感到被美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出賣。



澤連斯基稱感到被特朗普出賣：

綜合《衛報》與路透社報道，烏克蘭軍方突然被限制使用星鏈旗下的星盾（starshield）系統。

該系統由馬斯克的SpaceX公司製造，但由美國政府管理，是烏克蘭軍事行動的關鍵組成部分。澤連斯基的一位軍事技術幕僚表示，13日（周二）晚間，這些高速運行的衛星系統突然遭限速，導致多個作戰任務失敗。

在星鏈系統遭限速之際，烏克蘭連續兩晚在未收到美國的預警下，遭到俄羅斯的彈道導彈襲擊。多年來，美國都會在這類打擊行動即將發生時向烏克蘭提供情報。

特朗普否認其政府暫停與烏克蘭的共享情報。澤連斯基在14日播出的專訪中表示，美國仍繼續與烏克蘭共享情報，但他證實，軍方幕僚曾收到來自美國的威脅，並表示情報共享可能會受到限制。

烏克蘭空軍發言人伊格納特上校（Yurii Ihnat）稱，在俄羅斯13日晚間發射第一輪彈道導彈之前，烏克蘭並未收到任何警告。但烏克蘭確實收到了「外國夥伴」關於隨後三次飛彈襲擊的警告，這進一步加劇外界對美國是否故意向烏克蘭隱瞞情報的疑慮。

馬斯克則表示，星鏈並未授權給使用武器發動攻擊的客戶，烏克蘭軍方連接的是一個名為「星盾」的獨立網絡，該網絡由美國政府控制。馬斯克強調：「這不在SpaceX的控制之下。」

馬斯克發文澄清星盾系統由美國軍方控制：

烏克蘭軍方科技顧問Serhiy Beskrestnov則表示，部份使用專為軍方和其他國家安全機構設計的星鏈網絡的終端，以超過100英里/小時的速度飛行，突然失去網絡連線。這似乎是旨在干擾軍事行動的定向斷網。

Beskrestnov指：「我們的武裝部隊事先沒有收到任何有關限速的警告，這導致多項任務失敗。顯然，這絕非偶然，而是與當前的政治局勢有關。」

澤連斯基在接受英國傳媒人摩根（Piers Morgan）的專訪中表示，特朗普在俄烏戰爭中選邊站隊，這令他感到「痛苦」。此前，特朗普曾表示烏克蘭應該換領導人。

澤連斯基受訪稱：「特朗普總統選擇站在某一方，而不是我們這邊，這令人痛苦。」

他還表示，他可以接受特朗普在俄烏之間保持中立，但他補充說：「既然站在中間，就必須保持中立。」

當被問到是否感到被特朗普出賣時，澤連斯基回答說：「確實如此，但這比我的情緒或感受要複雜得多。」

他補充道：「我們失去一個強大的夥伴，這令人遺憾。」

澤連斯基強調：「我們不會出賣我們的國家，這對我們而言不是生意，而是我們的生活，這是我們的國家。」