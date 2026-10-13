特朗普買俄油促換總統　烏克蘭人怒轟背叛：應認清美國非救世主

美國總統特朗普（Donald Trump）日前宣布放寬制裁並進口俄羅斯柴油，從而推翻美國多年來實施的經濟制裁，令烏克蘭當局感到錯愕。而近期俄烏雙方皆對「能源停火」方面的行動未有表示同意，此舉更加劇混亂的局面。美國全國廣播公司（NBC）10月12日報道，有烏克蘭首都基輔居民表示：「特朗普從未關心過我們，這既不是新聞，也不令人震驚，我們早該承認，美國並非我們的救星。」



報道指，烏克蘭人對特朗普突然的負面態度轉變並不陌生。然而，特朗普在週末的一連串舉動，令烏克蘭國內乃至整個歐洲都感到不確定，懷疑面對俄羅斯入侵，美國是否依然站在基輔一方。

與此同時，特朗普要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯燃油設施，呼籲烏克蘭更換現任總統澤連斯基（Volodimyr Zelensky），又於社交平台發布「能源停火」的消息，皆令人感到費解。

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約州錫拉丘茲市（Syracuse）的集會上發表演說。（Reuters）

還有一些在前線作戰的烏軍士兵表示，特朗普的決定引起他們的憤怒。當中有人認為，「烏克蘭夾在『兩個老頭』中間，他們把世界搞得一團糟，卻要試圖犧牲他們以挽回自身的局面」。

對於特朗普呼籲總統選舉，有烏克蘭居民表示，並不在意烏克蘭當前是否需要舉行選舉，即使對澤連斯基有諸多問題，但仍然需要他的領導，「至少要等到那些用美國原油款項製造的飛彈，不再落在我們頭上時，我們才會舉行選舉。」