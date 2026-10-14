基輔能源設施遭俄軍彈道導彈襲擊　澤連斯基：事前未獲盟友預警

俄羅斯星期二晚向烏克蘭首都基輔發射彈道導彈，主要針對能源基礎設施發動襲擊，造成至少一人死亡。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，西方盟友此次並未像往常一樣提前發出預警，並指俄羅斯無視美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣佈的能源停火安排。

路透社報道，基輔星期二（10月13日）深夜傳出一連串爆炸聲。市長克利奇科說，一棟高層住宅樓遭導彈擊中，造成一人死亡，多間公寓起火，當局緊急疏散居民。

澤連斯基在Telegram發文說，俄軍這次襲擊的主要目標是基輔第四熱電廠，但烏克蘭沒有事先收到西方夥伴的預警。「我們的夥伴再次沒有提前發出預警。襲擊的主要目標是能源基礎設施，特別是第四熱電廠。」

俄羅斯國旗Russian Flag（Getty）

澤連斯基也警告，根據烏克蘭情報，俄羅斯正準備發動更多彈道導彈襲擊。

他批評，俄方顯然不認為自己有義務遵守特朗普此前宣佈的能源停火安排。「俄羅斯正在摧毀我們的能源基礎設施，而烏克蘭甚至沒有收到彈道導彈發射預警，這顯然不公平。」

澤連斯基此前也曾抱怨，西方盟友沒有在俄軍夜襲基輔前提供預警。特朗普則強調，美國仍與烏克蘭分享情報，但同時施壓基輔停止襲擊俄羅斯煉油廠。

本文獲《聯合早報》授權轉載

