兩艘新加坡籍船隻在霍爾木茲海峽遇襲　其中一艘起火後沉沒

新加坡海事及港務管理局（Maritime and Port Authority ，MPA）於10月14日晚發聲明稱，兩艘在新加坡註冊的貨船，於過去24小時通過霍爾木茲海峽時，先後被不明投射物擊中，其中一艘起火後沉沒。



這張2026年7月16日從阿曼拍攝的照片可見，有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

另外，路透社引述國際海事組織（IMO）稱，懸掛安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）國旗的商船「Cape Dao」，在9月23日遭到發射物擊中，時隔數周也於海峽附近沉沒。

新加坡海事及港務管理局的聲明指出，於該國註冊的貨櫃船「GFS Pride」於13日受襲後起火，隨後沉沒，船上21名船員均已安全撤離，無人受傷。另一艘貨櫃船「GFS Giselle」則於14日遇襲後受損，隨後依靠自身動力抵達安全錨地，船上22名船員均安全。

聲明又稱，霍爾木茲海峽商業航運持續遭受襲擊，新加坡海事及港務管理局深表關切，形容「此類無端襲擊毫無正當理由，且違反國際法。」

2026年6月15日，霍爾木茲海峽，圖為空中俯瞰下可見有船隻在海峽中航行。（Reuters）

另一方面，針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 日前表示，美方完全控制了霍爾木茲海峽，大量石油正從霍爾木茲海峽流出。 伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令阿茲馬伊（Ali Azmaei）13日晚回應稱，美國的說法與實際情況「完全不符」。

他表示，革命衛隊海軍正全天候監控波斯灣和霍爾木茲海峽，任何試圖通過這些水道的船隻都必須獲得許可。任何受美國欺騙，又或為挑釁而試圖違反航運法規的船隻，都將面臨伊朗的果斷回應。