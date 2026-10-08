魯比奧：伊朗錯失多次達成核協議的機會　兼失霍爾木茲海峽控制權

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）10月7日在雅典表示，伊朗錯失了就其核計劃達成協議的「多次」機會。他又指，伊朗已「完全失去」霍爾木茲海峽控制權，經濟因制裁陷入全面崩潰，並重申絕不容許伊朗擁有核武。



綜合外媒報道，魯比奧周三訪問希臘時稱，霍爾木茲海峽現已恢復通行，輸油量接近開戰前水平，伊朗資金仍悉數流向真主黨及哈馬斯。惟航運數據顯示，上月末中東原油出口雖回升至戰前水平，海峽油輪遇襲次數卻一周內達12宗，創2月底開戰以來新高。受也門胡塞武裝襲擊沙特機場影響，布蘭特原油周三升0.64%，報每桶101.23美元（約789.6港元）。

針對美伊談判，伊朗官員此前表明雙方並無談判，德黑蘭「絕不會放棄濃縮權利」，僅細節可日後討論。伊方又批評副總統萬斯（JD Vance）要求實質削減濃縮的言論，指這只是反映美方想法。

2026年10月6日，阿曼方面公開畫面，顯示有油輪在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）受襲後，該國派出直升機救援傷者。（X@MG_MOD_OMAN截圖）

希臘外長耶拉佩特里蒂斯（George Gerapetritis）則表示，若霍爾木茲海峽出現可行的和平進程，希臘願提供海事援助。