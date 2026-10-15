英動物園老虎咬死人｜特朗普分享AI惡搞片捱轟　網斥「品味低劣」

英國23歲男子查普曼（William Chapman）10月10日進入約克郡（Yorkshire）一間動物園的老虎活動區後遇襲身亡，事件引起外界震驚和悲痛。美國總統特朗普（Donald Trump）繼日前在社交平台分享事發片段惹議後，他10月13日再次在社交平台發布帖文，分享了一段改編自此次慘劇的AI惡搞片，並旋即在社交平台上瘋傳。許多網民留言批評特朗普缺乏同理心，連英國名嘴摩根（Piers Morgan）也直斥片段「品味低劣」，要求特朗普刪除帖文。



特朗普的這段AI惡搞片，長約41秒。在片中，身穿招牌深色西裝及紅色領帶的特朗普模仿死者以手指斥責老虎的動作，老虎靠近後，特朗普隨即站起身反追趕老虎，繼而跳上老虎背部，與牠在草地翻滾，最後特朗普更把老虎抱起，面向鏡頭微笑。片中以經典歌曲《The Lion Sleeps Tonight》作背景音樂，結局變成特朗普「馴服」老虎，兩者友好相處。

在同日的較早時間，特朗普已曾轉發另一帖文，轉發一段長約41秒、查普曼在老虎區內遭襲擊的影片。特朗普在帖文中寫道：「永遠不要跟大自然過不去！（Don't ever mess with nature!）」並署名「President DJT」。約一分鐘後，他再分享一段配上輕快音樂、由多個獅子襲擊人類畫面剪輯而成的短片，當中部分內容是否由人工智能生成暫未能確定。

不過，特朗普的最新AI惡搞片引起不少批評聲音。有網民批評他「精神錯亂」、「腦子都有病」，更有人質問：「你竟然發布一段男子被殺的影片！你還有一點羞恥心嗎？」英國主持人摩根亦斥責說：「這實在極度不得體，刪除它。」

而且，死者家屬此前已呼籲公眾不如轉發或分享事發的片段，如今特朗普在家屬作出呼籲後仍發布AI惡搞影片，令爭議進一步升溫。