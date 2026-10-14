英國動物園老虎咬死人死者身份曝光　特朗普轉發遇襲影片遭狠批

英國一名男子10月10日（上周六）進入約克郡（Yorkshire）一間動物園的老虎活動區後遇襲身亡。據英媒報道，遇害男子為23歲的查普曼（William Chapman），他的家人13日發聲明對他的離世表示哀悼，稱他是一位「開朗、熱情和富有魅力」的人。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在其社交平台轉發查普曼遇襲的影片，並配上貼文「永遠不要招惹大自然」，不少網民狠批特朗普殘忍。



特朗普在社交平台轉發英國男子被老虎襲擊的影片：

據《英國廣播公司》報道，查普曼的家人在一份聲明中表示，他多年來一直患有「嚴重的精神病」，並服用過「強效藥物」。

聲明稱，他的精神病是否與他的死亡有關，應由驗屍官來決定，並請求公眾尊重這項程序。

動物園所屬的唐卡斯打（Doncaster）市議會已就查普曼的死因展開調查，公園目前仍關閉。

13日晚間發布的一份聲明稱：「威廉是一個聰明、熱情、討人喜歡的年輕人，他的家人深愛着他，而威廉也深愛着他的家人。」

英國一名男子在動物園遭到老虎襲擊後身亡：

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家人也請求外界尊重他們的私隱，並表示「媒體發布和傳播的極具冒犯性的內容，在這個極其脆弱的時刻給他們造成了巨大的痛苦」。

聲明繼續說道：「家人因失去親人而悲痛欲絕，難以接受這一事實。」

查普曼曾是童星

據英國《獨立報》報道，查普曼曾是一名童星，曾出演BBC和ITV播出的電視劇。

據IMDb網站顯示，他此前曾與《哈利波特》系列電影女演員Shirley Henderson共同出演ITV的《May Contain Nuts》，並在BBC的《True Stories》系列節目中亮相。

一位目擊者稱，他看見查普曼當時戴着耳機，在進入老虎活動區前在附近「踱步」。

一段據信是查普曼本人拍攝的手機影片顯示，他穿過一片草地走向老虎的活動區。

特朗普13日在其社交平台Truth Social轉發了查普曼遇襲經過的影片，其後又在X平台上的白宮帳戶轉發了同一段貼文。

有網民在貼文留言指：「你們這些人腦子都有病。」另一名網民則指：「你竟然發布一段男子被殺的影片！你還有一點羞恥心嗎？」