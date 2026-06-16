贏學大家特朗普，不打一仗不知道自己是紙老虎

美國和伊朗已通過電子方式簽署一份諒解備忘錄，正式簽署儀式幾天後的6月19日舉行。儘管具體保密條款尚不得知，但根據各方公布的14條備忘錄內容，這顯然是一次為了停戰而停戰的協議。一言以蔽之，美國花錢讓局面回到戰前霍爾木茲海峽開放的狀態。



至於核問題，伊朗只是模糊地承諾「不會擁有核武器」，美國既不要求摧毀現有核設施，也不禁止提純活動，只是把處置高濃縮鈾的問題留到60天談判期再議。

不少人震驚於美國總統特朗普竟然會同意這樣的協議。畢竟開戰時宣稱的「消除伊朗核威脅」，最終協議裏一個都沒兑現。核問題還在，彈道導彈不在談判範圍內，鈾濃縮從「提取」變成了「稀釋」，伊朗無需停止支持代理人，海峽問題被美方單方面讓步。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱3000億美元的伊朗重建投資基金為民主黨散布的假新聞。（X）

美國參議員格雷厄姆、前國務卿蓬佩奧公開批評對伊朗妥協等於讓「美國戰果付諸東流」。人們普遍將美方解凍120億美元甚至更多的伊朗資產，同時討論建立補償機制，提交總額不低於3000億美元的重建伊朗的計劃，視同變相的賠款。

特朗普何以至此！

以往口口聲聲對方沒有牌的特朗普，今天卻是真的沒牌了，不然不可能同意這樣的條款。

戰前，美國把軍事打擊視為高懸的利劍，是威懾伊朗必須讓步的籌碼。戰後，美國的打擊已經變成了紙老虎。

以色列公開破壞美伊和解，圖為2025年12月在新聞發布會上與內塔尼亞胡握手，特朗普用手指著內塔尼亞胡。（Reuters）

美國的軍事基地不是銅牆鐵壁，美國的防控系統不是密不透風，美國的戰機軍艦不是戰無不勝，美軍也會損失慘重。

再戰，美國的軍事基地能不能受得住，美國的後勤能不能跟得上，美國的中東盟友是否答應，特朗普的選情是否答應，都是未知數。

不打一仗，世人哪裏會知道美國這個軍事巨無霸是紙老虎，美國哪裏知道自己引以為傲的軍事霸權如此不堪一擊，連對伊朗這個中等國家的斬首滅國都搞不定。

根據美伊達成的諒解備忘錄，霍爾木茲海峽通航指日可待。（Marine Traffic）

不打一仗，美國又怎會知道北約盟國根本不會無條件配合美國打伊朗；又怎會知道中東國家為了避免被伊朗打擊會拒絕美國使用他們的領空和基地；又怎會知道美軍能夠封鎖伊朗海岸封鎖霍爾木茲海峽外圍，來源於中俄沒有派軍艦硬闖而不是美國自己有這樣的能力。

這場戰爭對於美國的教訓是深刻的，美國的軍事工業能力需要重塑，以色列處處破壞美伊和談，美以關係需要重新審視，美國和中東盟國的關係需要重新鞏固，美國和中俄等大國的關係需要慎重維繫。

人人都可恥笑特朗普是色厲內荏的紙老虎，但也要承認特朗普是這個世界一等一的聰明人，轉變之快無人能及。陷入泥潭並不可怕，可怕的是深陷泥潭。能夠用出血付賬的方式儘快結束同伊朗的衝突，將重要的問題留待以後再談，不失為及時止損的明智之舉。