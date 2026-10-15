英國拒因歐盟施壓對華加徵關稅　否認淪中國貨入歐後門

英國商業大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）10月14日表示，不會因布魯塞爾方面施壓而改變貿易規則對中國貨加徵關稅，並否認英國會淪為中國貨品進入歐洲市場的後門。



《衛報》報道，歐盟2024年對中國電動車徵收最高45%關稅，上周五再同意對中國混動車設每年35萬輛配額，憂慮廉價進口導致地區去工業化及職位流失。布魯塞爾有聲音要求英國對華加稅，以換取在歐洲新貿易規則下進入歐洲市場。

2026年9月28日，英國首相貝安德（右，Andy Burnham）和商貿大臣韋諾韜（左，Jonathan Reynolds）在利物浦出席工黨年度大會。（Reuters）

韋諾韜回應稱，貿易防衛決定只基於英國利益，並以英國汽車業以出口為主為由，認為須審慎處理；他又指，英國目前沒有主要中國車廠落戶，否認把車輛經後門輸出歐洲單一市場。

韋諾韜警告，英歐雙方供應鏈已深度融合，若歐盟把英國排除在安排之外，後果對歐盟更為嚴重；他早前亦以北京或徵收報復性關稅、打擊積架路華等英國車企為由，反對加稅。

首相貝安德（Andy Burnham）尋求與歐盟重置關係，周一在國會表明希望就英國在歐洲的地位展開認真對話，外界視11月20日布魯塞爾英歐峰會為邁向重新加入歐盟的可能第一步。