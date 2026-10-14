哈里梅根回流英國屢被偷拍！保安級別獲重新評估　民調63%促自費

英國內政大臣馬哈茂德（Shabana Mahmood）10月12日於國會宣布，即時擴大警隊支援至非議員的政界人士，並啟動對公眾人物保護機制的「徹底檢討」。是次檢討由前國家安全顧問洛夫格羅夫爵士（Sir Stephen Lovegrove）領導，預計六個月內提交報告。觸發是次政策轉變的導火線，為改革黨發言人、前保守黨內閣國務大臣韋德甘比（台譯：魏德康 / 陸譯：維德科姆；英文：Ann Widdecombe）7月遇害案，疑兇隨後被加控恐怖主義罪行。



就在當局重新審視公眾人物保護資格之際，8月底舉家回流英國的哈里王子（Prince Harry），其申請警方保護一事亦出現轉機。負責王室及貴賓保安的皇家及要員執行委員會（RAVEC）正重新評估哈里與梅根（Meghan Markle）的保安級別；但需注意，內政部委託洛夫格羅夫爵士主持的全國審查屬宏觀政策檢討，官方已明確聲明「不評估個別案件」，哈里團隊反而憂慮大檢討會拖延其個案審批。



8月底舉家回流英國的哈里王子（Prince Harry），其申請警方保護一事亦出現轉機。（Reuters）

8月底舉家回流英國的哈里王子（Prince Harry），其申請警方保護一事亦出現轉機。（IG@meghan）

返英近兩個月 安全疑慮接踵而至

今年8月底，哈里與梅根帶同7歲的阿奇（Archie）及5歲的莉莉貝特（Lilibet）飛抵伯明翰機場，結束六年美國生活，正式定居英格蘭科茨沃爾德（Cotswolds）。9月7日，國王查理斯三世（King Charles III）經內廷大臣發信予逾百名高級持份者，確認二人今後將以「私人公民」身份在英國活動。

哈里夫婦自2020年卸下王室高級成員職務後，不再享有由英國納稅人資助的自動警察保護，長期依賴自費私人保安。（IG@meghan）

今年8月底，哈里與梅根帶同7歲的阿奇（Archie）及5歲的莉莉貝特（Lilibet）飛抵伯明翰機場，結束六年美國生活，正式定居英格蘭科茨沃爾德（Cotswolds）。（Getty Images）

然而，兩名子女在開學僅兩天後即由原校轉校。發言人當時表示，決定是經「與家庭的保安團隊討論實際安排」後作出，主要由於原校路途遙遠且交通繁忙，保安車隊難以順利結集。

哈里與梅根兩名子女在開學僅兩天後即由原校轉校。（IG@meghan）

至9月28日，兩名男子被發現於學校外圍徘徊並窺探校園，隨後登上一輛客貨車（廂型車、Van 仔）離去。警方其後透過租車記錄確認兩人為國際攝影師，但對具體案情細節採取「不證實亦不否認」態度。9月30日，哈里夫婦發言人發表聲明，強烈譴責有關行為「極度魯莽」，是「對兒童私隱造成不可接受的侵犯」。

近日哈里梅根結束6年美國生活，已帶著一對子女重返英國。（Getty Images）

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），於今年8月26日攜同兩名子女返回英國定居，其後舉家遷入科茨沃爾德（Cotswolds）一帶展開新生活。（IG@meghan）

私人安保受限體制 難防極端威脅

哈里自2020年卸任前線王室成員職務後，隨即失去由公帑資助的自動警察保護資格，其後兩度就此提出司法覆核均告敗訴。現時哈里一家在英僅獲派一條警方聯絡主任的專線。曾擔任查理斯三世保鑣的哈默（Scott Hamer）直言：「一個電話號碼並非保護，只是敷衍。」

哈里自2020年卸任前線王室成員職務後，隨即失去由公帑資助的自動警察保護資格，其後兩度就此提出司法覆核均告敗訴。（Reuters）

哈里一家對重獲國家級警方保護的迫切需求，源於私人保安體制在法律與情報上的3大局限：

1.無槍械執法權：

私人保鑣在英國法例下嚴禁持槍，面對突發槍擊或極端暴力襲擊時，防禦能力極度受限。

近日哈里梅根結束6年美國生活，已帶著一對子女重返英國。（IG@meghan）

2.無法截獲核心情報：

私人保安團隊完全無法接入軍情五處（MI5）與軍情六處（MI6）的國家級反恐情報網。例如英國ITV新聞今年揭發的報告顯示，恐怖組織阿蓋達（台灣：蓋達組織 / 大陸：基地組織 / 英文：Al-Qaeda）對哈里發出的死亡威脅，最初是由美國聯邦調查局（FBI）於封閉通訊群組發現並通報，英方事前並未接獲情報。

哈里夫婦自2020年卸下王室高級成員職務後，不再享有由英國納稅人資助的自動警察保護，長期依賴自費私人保安。（IG@meghan）

3.日常行程暴露威脅：

每日固定接送子女上下學，令其行動規律極易被掌握。其面對的威脅不僅來自國際恐怖主義，亦包括反對其跨國婚姻的極右勢力，加上戴安娜王妃（Princess Diana）1997年因狗仔隊追逐釀成車禍身亡的歷史陰影，令安保的需求更為緊迫。

近日哈里梅根結束6年美國生活，已帶著一對子女重返英國。（IG@meghan）

民意呈兩極：同情家長處境vs質疑濫用公帑

事件在英國社會引發廣泛討論。雖然部分網民質疑哈里夫婦過度反應，但不少家長對其處境表示同情，認為任何針對校園的偷拍與徘徊行為均不可接受。前BBC王室新聞特派員珍妮·邦德（Jenny Bond）亦聲援指：「我們送孩子上學，是要他們在安全的環境受教育，而不是被外國攝影師監視。」

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於8月底結束6年美國生活返英定居。（IG@meghan）

部分網民質疑哈里夫婦「過度反應」，要求先釐清事實真相；但亦有大量家長表示同情，認為任何針對校園的徘徊偷拍行為均不能接受。（IG@meghan）

不過，反對聲音則集中於公帑的使用原則。前警隊總警司巴布（Dal Babu）形容，哈里舉家搬遷後的安保安排「難以置信」；王室專家朗尼（Andrew Lownie）則質疑：「他在美國已自費聘請保安，我想不出他為何不能在英國這樣做。」而根據英國「i報」（i Paper）9月的民調，僅6%認為哈里的安保應完全由公費負擔，63%受訪者認為夫婦倆應自行支付。

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於8月底結束6年美國生活返英定居。（IG@meghan）