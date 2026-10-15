澳航長途機驚爆床蝨肆虐　爬鞋襪嚇到乘客尖叫　已停飛作深度清潔

澳洲航空（Qantas）10月9日出現一宗涉及床蝨的衛生事件，事發於一班由澳洲珀斯（Perth）飛往意大利羅馬（Rome）的航班裏，有乘客發現機上有床蝨爬上其財物，當中有乘客尖叫，最後飛機需停留當地進行清潔。



綜合澳媒報道，事發航班為澳航QF5航班，於上周五由澳洲珀斯飛往意大利羅馬，飛行時間約17小時，並使用波音787夢幻客機（Boeing 787 dreamliner）執飛。

在近17小時的航程中，有乘客抱怨被蟲子叮咬。機組人員提供抗組織胺藥物緩解痕癢，但藥物很快就用完了。有乘客表示在去取行李時，發現有床蝨不斷湧現：「牠們不斷爬進我老公的鞋子、爬到我的腳上及我的毛衣上。」

另有乘客表示，當時被尖叫聲吵醒，發現有兒童生病作嘔，亦有幼童則指着床蝨喊：「有蟲子」。還有乘客反映，他們曾向機上人員表示機上有床蝨，但他們未有理會，並繼續起飛。飛機降落羅馬後，立刻取消於上周六起飛的返航航班，並於當地停留進行清洗。

床蝨是微小的生物，可能會出現在飯店，甚至飛機上。（Twitter@MisaKuma_Farm）

澳航其後發表聲明，對於上周六取消的返航航班，此前發現經濟艙少量座位發現有床蝨，並讓飛機工程師和維修人員為飛機進行深度清洗，公司就此向乘客表示致歉，同時作為預防措施，飛機會定期每50日內進行一次消毒。